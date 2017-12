SUUR MAA, SUURED ASJAD: Käbikuningad ja kuusepuud

Mida teeb orav detsembris? Käsi südamele, pole õrna aimugi! Lapsepõlves käisime talvel õe ja vanematega sageli Kuressaare (toonase Kingissepa) lossipargis. Seal oli palju lindude söögimaju, mida meelsasti kasutasid ka oravad. Neid koheva sabaga toredaid loomi elas toona seal kõvasti.



Pargioravad olid nii julged, et laps võis vabalt panna avatud peopesa pähkliga vastu puutüve, kutsuda “Miki, Miki” (jumal teab, miks just Miki, aga nii see oli) ja varsti krabistaski kutsutu, pea ees, mööda puutüve ettevaatlikult alla. Napsas lapse peost pähkli ja lendas nagu rakett tuldud teed tagasi puu otsa mõne oksa peale maiustama. Oli see üks põnev ettevõtmine!

Pargioravad on kadunud koos lapsepõlvega, see-eest võiksin kirjutada poliitilistest käbikuningatest. Või õieti käbikuningannast, kelle nad endale ilmselt etteotsa valivad. Ehk siis oravaparteist, Reformierakonnast ja tema juhivangerdustest. Aga viimaste aegade arengud Eesti poliitilises kultuuris on sellised, et mõnda aega ei tahaks midagi kuulda sea- ega katuserahast. Ju need ametikohad ikka nii magusad on, et ka ilmne huvide konflikt midagi ei loe. Ent stopp! Jätame poliitika ja võtame hoopis jõulud, ehkki käbidest pole meil siingi pääsu.

Kui käbikuningas pole kallal käinud, õnnestub mõnel käbil kanget tuult kasutades ilma valehäbita nina mulda torgata ja puuks kasvada (viide Eno Raua lasteluuletusele “Käbi käbihäbi”). Nii need kuused sirguvad. Mõnest saab ühel päeval jõulupuu.

Üks hea noor kolleeg kirjutas sel nädalal kindlas kõneviisis, et jõulukuuse traditsioon hääbub kiiresti. Mina sellele väitele küll alla kirjutada ei julgeks. Jõulukuuskede müük on viimastel aastatel saanud lausa enneolematu hoo. Nii kui detsember paistma hakkab, on esimesed kuusemüügiplatsid suuremates linnades ostjaid ootamas. Maksa sulas või kaardiga. Kuuski on erinevaid, sõna otseses mõttes igale maitsele: kasvatatud kuused ja metsakuused, hõbekuused, nulud ja mõned niisugusedki, mille nimegi ei tea.

Jah, kasutatakse ka aseainet, looduslike kuuskede sarnaseid plastikpuid, natuke vähem sarnaseid plastikpuid ning igasugu muid leiutisi, millele saab ehteid ja tulesid külge riputada. Üks vahva asi on raamatutest laotud puu, viimati nägin sellist kirjanik Enn Nõu sotsiaalmeediaseinal. Ent päris kuusk ei paista kuhugi kaduvat.

Kui ma paarkümmend aastat tagasi esimest korda Hollandis käisin, rabas mind üks põld, kus kasvasid reas kuused, kõik ühekõrgused ja ühte nägu, nagu stantsi alt tulnud. Tulevased jõulupuud. Nüüd on selliseid kasvandusi Eestiski omajagu. Statistikaameti andmetel veeti tunamullu välja 129 000 Eestis kasvatatud jõulukuuske. Enamik neist Taani, aga ka Suurbritanniasse ja Saksamaale, vastavalt 70 000, 18 000 ja 14 000 tükki. Päris muljetavaldavad kogused. Eksporditud jõulupuu hind jäi vahemikku 5–18 eurot, mis tundub üsna odav.

Olen tähele pannud, et inimeste hinnangud jõulupuu osas muutuvad kiiresti siis, kui luuakse pere ja saadakse lapsed. Kuuse kojutoomine oli ja ilmselt jääbki täiesti eriliseks sekelduseks ja rituaaliks, nagu ka kuuse ehtimine. Häid jõule kõigile!

Neeme Korv,

Postimehe ajakirjanik