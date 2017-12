Tööalane rehabilitatsioon teeb töötamise kergemaks

Töötukassa pakub vähenenud töövõimega või töövõimetutele inimestele tööalase rehabilitatsiooni teenust. See võimaldab inimesel töökeskkonnas edukamalt hakkama saada.





Möödunud aastal käivitunud töövõimereformi eesmärk on aidata vähenenud töövõimega inimestel avatud tööturul toime tulla ja muuta teiste inimeste suhtumist neisse. Selleks on töötukassa loonud mitmeid uusi teenuseid, mis võimaldavad inimesel tuge saada pikaajalise haiguse või puude korral, et aidata tal tööle saada või tööl püsida.

Üks niisugune teenus on tööalane rehabilitatsioon, mis tähendab, et püsiva puude, töövõimetuse või osalise töövõimega inimesel aidatakse töötingimustes paremini toime tulla. Selleks peab inimene olema tööealine (vanuses 16 aastat kuni vanaduspensioniiga) ning pole vahet, kas inimene alles õpib, töötab või on registreeritud töötu ja alles otsib talle sobivat tööd.

Appi tuleb mitu spetsialisti



Tegu on mitmekülgse rehabilitatsiooniga, kus vastavalt vajadusele on võimalik abi saada mitmelt spetsialistilt. Nende hulka võivad kuuluda nii psühholoog, logopeed, füsioterapeut, kogemusnõustaja, tegevusterapeut, kui ka arstid (sh ka psühhiaater) või õed.

Kuressaare haigla sotsiaaltöötaja Merike Rang ütles, et nende juures saab rehabilitatsiooniteenust 14 inimest ning esimene klient võeti vastu veebruaris. Esmane eesmärk pannakse paika inimese rehabilitatsioonivajaduse hindamisel ja koostöös kliendiga koostatakse tegevuskava. “Meie põhiline sihtgrupp on krooniliste valude ning liigese- ja lihasehaigustega kliendid ja teenusele suunamiseks peab olema kompleksteenuse vajadus. Nii saabki inimene näiteks füsioterapeudi ja tegevusterapeudi, aga ka psühholoogi teenust,” rääkis Rang.

Samuti on abiks logopeed, kuid saab ka sotsiaalnõustamist ning igakülgset motiveerimist ja tuge. “Esimene klient on meil tegevuskava täitnud, teine lõpetab üsna kohe. Siis hinnatakse, kas eesmärgid on saavutatud, ja tegutsetakse sellele vastavalt edasi,” selgitas Rang.

Teenuse abil saab parandada haigusest põhjustatud liikumis- ja kõnepuudeid, samuti õppida kasutama vajalikke abivahendeid, arendada suhtlemisoskust ja lahendada psühholoogilisi probleeme. Inimene õpib, kuidas toime tulla oma igapäevaelu korraldamisega ning saab nõu ja abi sotsiaaltöötajalt.

Tal aidatakse välja selgitada, milline töö talle sobiks ja tööeluga kohaneda. See aitab omakorda suurendada töövõimet ja säilitada olemasolevat töökohta või suurendada enesekindlust ja toimetulekuvõimet, et endale sobiv töö leida.

Võib kesta kuni aasta

Info ja abi saamiseks võib inimene pöörduda lähimasse töötukassa büroosse ja registreerida end vastuvõtule. Seal hindab töötukassa juhtumikorraldaja inimese teenusevajadust ja koos lepitakse kokku tööalase rehabilitatsiooni eesmärk.

Kuna teenuseosutajaid on üle Eesti, on igal inimesel õigus valida talle sobiv teenusepakkuja ja leppida kokku kohtumine tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks. Kui töötukassa on tegevuskava kinnitanud, saabki teenusel osaleda.

Tööalase rehabilitatsiooni teenus võib kesta kuni aasta ja töötukassa tasub selle eest kuni 1800 eurot aastas inimese kohta. Samuti maksab töötukassa sõidu- ja majutustoetust.

2017. aasta novembri seisuga on Saare maakonnas teenusele suunatud 21 inimest, nii töötavaid kui ka töötuna registreerituid.

Teenus peab olema pidev



Tööalase rehabilitatsiooni teenust on võimalik saada ka Saaremaa puuetega inimese kojas. Rehabilitatsiooniteenuse koordinaator Kersti Nuut möönis, et ka nende jaoks on see teenus küllaltki uus, alustati alles möödunud aasta novembris.

Ta lisas, et teenuse põhirõhk on kliendi nõustamisel ja juhendamisel ning selleks on abiks hulk erinevaid spetsialiste. “Meie kliendile tööd ei otsi, rehabilitatsiooniteenus on tugiteenus juba töötavale või tööd otsivale, aga ka vähenenud töövõimega inimesele. Teenust osutame SPIK-i majas ning kliendiga kokkuleppel pannakse tegevus- ja ajakava paika,” rääkis Nuut.

“Kuigi üldjuhul on teenus ette nähtud aastaks, on vaimupuudega inimestel vaja järjepidevust ja stabiilsust. Nendele peaks teenus olema pidev ja mitte aastaga piiritletud,” ütles Kersti Nuut. “Samuti ei oska keegi ette näha ootamatusi, erivajadusega inimene võib kaotada töökoha või seda vahetada. Siis oleks talle endiselt vaja tuge teenuse näol,” lisas ta.

Nuudi sõnul on senised kliendid olnud tublid ja motiveeritud ning koostöö on väga hästi sujunud.