Turismiühendus asub uut juhti otsima

MTÜ Visit Saaremaa üldkoosolekul valitud uus volikogu hakkab Ergo Oolupi asemele otsima uut juhatuse esimeest.



“Tuleb kokku leppida selles, kuidas Ergo Oolupiga juhatuse liikme suhe lõpetada ja tema asemele uus inimene leida,” ütles Kadi raadio eilses “Keskpäeva” saates endine Visit Saaremaa volikogu koosoleku juhataja Veiko Viil, kelle volitused kolmapäevase koosolekuga lõppesid. Viili sõnul korraldatakse uue juhi leidmiseks ilmselt konkurss. “Nii oleks asi läbipaistev ja selge kõigile,” märkis ta.

Küsimusele, kas Viilil endal on samuti ambitsioon sellel konkursil osaleda, vastas ta: “Kuna ma isiklikult soovisin juhi tagasikutsumise küsimuse päevakorda panna, siis arvan, et moraalselt on mul keeruline sellele kohale konkureerima hakata. Püüan pigem säilitada erapooletuse, olles see mees, kes džinni pudelist välja lasi, mitte see, kes seal omakasu näeb.”

Juhikohalt tagasi kutsutud Ergo Oolup leidis, et hindamaks, kas tema jaoks oli tagasikutsumise otsus halb või hea, on “supp alles liiga kuum”.

“Kuna seni tehtut kokku võttes väljendasin oma soovi juhatuse esimehena jätkata ja pooleli olevate asjadega edasi minna, ei saa ma küll öelda, et väga rahul oleksin,” ütles ta Kadi raadiole. “Natuke pettunud olen kindlasti.”

Juhi mandaadi uuendamise osas hääletanuist 16 inimest leidis, et Oolup peaks tagasi astuma, 10 aga nii ei arvanud.

“Kuna üle poole hääletanuist ei soovinud tema jätkamist, peab volinike koosolek leidma inimese, kes saab enamuse toetuse,” ütles Veiko Viil.

Kolmeks aastaks valitud uude seitsmeliikmelisse volikokku kuulub neli avalik-õigusliku sektori ja kolm erasektori esindajat. Kuna avalik-õigusliku sektori neljale kohale oli ka kandidaate neli – Marili Niits, Jaak Kaabel, Urve Tiidus ja Toomas Leis –, siis kinnitati nad volinikeks hääletamist korraldamata. Erasektori esindajate kolmele kohale kandideerinud 13 inimesest kogusid enim toetushääli Rainer Paenurk, Margus Mölder ja Velli Saabas.

Viili sõnul olid muudatused MTÜ-s vajalikud, sest omavalitsuste ühinemise järel jäi 12 omavalitsusest järele üks Saaremaa vald. “Kuna Visit Saaremaa liikmeskond kahanes seetõttu tunduvalt ja liikmeskonnast väljus ka oma tegevust lõpetav Saaremaa omavalitsuste liit, oli loogiline, et valime uued volinike koosoleku liikmed ja küsime üle, kas juhatuse liikme mandaati jätkuvalt toetatakse,” lausus ta Kadi raadiole.

Sellest, et turismijuhi tool kõigub, kirjutas Saarte Hääl juba 22. novembril. Samas loos viitasime ka, et Visit Saaremaa sees on mitmeid erimeelsusi, peamiselt turismiettevõtjaid koondava SA Saaremaa Turism ja Visit Saaremaa vahel. Sealjuures on esimene ka teise liige.