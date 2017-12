570 pulli jõuluks uude lauta

Ilmselt juba selle nädala lõpuks saab valmis Laimjala vallas asuv Ollamäe pullilaut. Tegemist on Eesti suurima lihaveiste nuumalauda laiendusega, kuhu mahub 570 looma.





2014. aastal valminud nuumalaudas on omakorda 664 loomakohta. Seega on ühtekokku tegu väga suure kompleksiga: Ollamäe laut mahutab selle aasta lõpuks enam kui 1200 nuumpulli. Tõsi, pullide kõrval on pisut ka lehmikuid.

Tuule Grupi loomakasvatusosakonna juhataja Kaido Kaasiku hinnangul on tegemist väga olulise objektiga. “Meie kliimas looma korralikult nuumata ilma varjualuse ja korraliku laudata on kuidagi kindlasti võimalik, aga siis pikeneb selleks kuluv aeg,” tõdes Kaasik.

Intensiivse loomakasvatuse korral on oluline, et konveier töötaks täpselt ja korrektselt. “Ses mõttes on tegemist korraliku tulevikku vaatava ehitusega, kus on oodata ka paremaid tulemusi,” kinnitas Kaasik. Uues laudahoones on üks lai söödakäik ja loomad hakkavad paiknema umbes 20-pealistes gruppides. Igal loomal on metallpiirete vahel ka oma kummimatiga puhkelahter. Seda loomulikult kuiva küljealuse tagamiseks. Mattidele mindi üle põhjusel, et põhukogus, mis tagaks kuiva küljealuse, oleks lihtsalt meeletu.

Just matid olid Kaido Kaasiku andmeil põhjuseks, miks lauda valmimine veidi venis. Esiti pidi see valmima novembriks, kuid matid ei jõudnud päris õigeaegselt kohale, seega polnud võimalik neid ka laudapõrandale paika sättida.

Ilma nendeta ei saanud aga loomi sisse tuua, sest külmal paljal betoonil ei tunneks nad end ilmselgelt hästi. Õnneks on asjad nüüd nii kaugel, et vahetult enne jõulupühi peaks loomad siiski kõik katuse alla saama. “Pisidetaile jääb veel teha, kuid need ei sega enam loomade lauta toomist,” tõdes Tuule Grupi põllumajandusettevõtete tootmisjuht Egon Jürisson.

Loomakasvatuse poolelt tegeleb laudaga Helerin Opp, kes korraldab muu hulgas loomade liigutamist. Praegu on valmiva lauda juba valmisolevas osas oma koha leidnud 120 looma. “Need on äsja võõrutatud vasikad. Nad tulevad sisse umbes kuuekuuselt ja lähevad välja 16–18-kuuselt,” rääkis Opp. “Ehk teisisõnu – tulevad ema alt ja on laudas kuni kombinaadini,” selgitas Egon Jürisson nuumalauda põhimõtet.

Uusi töötajaid Ollamäe lauda teise etapi valmimisega seoses loomakasvatusse juurde otsida pole tulnud, tõdesid nii Opp kui ka Jürisson. “Saame samade töötajatega hakkama. Laut on nii ehitatud, et enamiku asju teevadki ära mehhanismid ise,” märkis Helerin Opp.

“Tööjõuvajaduse suurenemist selle lauda valmimine otseselt kaasa ei too,” kinnitas ka Jürisson. “Enne oli meil seal vana laut, kus hoidsime ammlehmasid. Sõnniku lükkamine ja allapanu panek olid päris aeganõudvad,” lisas ta. Nüüd on see asendunud natuke teiste lahendustega. “Töö peaks olema lihtsam, aga inimene, kes nii loomi kui ka seadmeid jälgib ja asemeid puhastab, peab ikkagi kahe farmihoone peale olemas olema,” kõneles Jürisson. Praegu ongi töötajaid Ollamäe laudas kaks: üks, kes loomi söödab, ja teine, kes teeb muid jooksvaid töid.

Vana laudahoone rekonstrueeris uueks Nordecon Betoon ja tööd tellis Muhu Farmid, kes kõnealuse lauda majandamisega tegeleb. Ehitust toetab osaliselt ka PRIA. Kui välja tuua lauda mõõtmeid, andmaks aimu selle suurusest, siis pikendati olemasolevat farmihoonet umbkaudu 40 meetri võrra ja laiendati 6 meetri võrra, seega on uus laut ligi 150 meetrit pikk ja 30 meetrit lai.

Järgivad investeerimisplaani



Koos Saaremaa Lihatööstusega Tuule Grupi kontserni kuuluvad loomakasvatusettevõtted järgivad uute lautade ehitamisel juba kümnendi algul tehtud investeerimisplaani. Saarte Hääl on varem kirjutanud, et selle alusel valmis 2011. aastal Kihelkonna vallas Latiniidil maakonna esimene 240-kohaga lihaveiste nuumalaut.

2014. aastal sai Laimjala vallas Jõe külas valmis Eesti suurim lihaveiste nuumalaut 664 loomale. Samaaegselt Ollamäe lauda rekonstrueerimisega käisid Kogulas 864-kohalise lihaveiselauda ehitustööd, et tagada loomadele paremad poegimistingimused ja seeläbi kohaliku lihatööstuse aastaringne toorainega varustamine. Kogula laut avati pidulikult oktoobri alguses. Praegu on Tuule Grupi ettevõtetel üle 3000 lihaveise.