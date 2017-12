Dividendide TOP-ist leiab taas mitmeid saarlasi

Kümme ettevõtjat teenis Eestis omanikutulu üle kahe miljoni euro, selgus eile avalikustatud Äripäeva dividendide TOP-ist. Edetabelis on reastatud üle 250 ettevõtja omanikutulu suuruse järgi. Sel aastal TOP-i võitnud metsanduskontserni Sylvester üks loojatest Mati Polli teenis mullu omanikutulu 8,15 miljonit eurot.



Kes on aga saarlastest ja Saaremaaga seotud ettevõtjatest tabelisse jõudnud? Kõrgeimal, 9. kohal on saarlasest ärimehe Toomas Tooli abikaasa Mari Tool, kes on börsifirma Silvano Fashion Group suurim omanik. Tema teenis tabeli andmeil omanikutuluna 2,1 miljonit eurot.

Talle järgneb 16. kohal energeetikaärimees Kristjan Rahu, kes sai dividendidena 1,8 miljonit eurot. 23. kohal on kinnisvarafirma Arco Vara üks asutajatest Arti Arakas, kes pärast firma börsile tulekut oma osaluse maha müüs. Tema teenis tabeli andmeil omanikutuluna 1,4 miljonit eurot.

Tabelis edasi liikudes leiab kohalt 25 elektroonikat müüva Euronicsi ühe omanikest Jaan Koppeli, kes sai dividendituluna 1,3 miljonit eurot. 31. kohalt leiab aga kinnisvara, põllumajanduse ja tootmise valdkonnas tegutseva saarlase Kaido Jõelehe. Tema teenis dividendidena üle 1,2 miljoni euro.

Suvevilsandlase, Silberauto omaniku Väino Kaldoja dividendituluks on märgitud üle 1,1 miljoni euro ja see on andnud talle 34. koha. Ruhnu rikkaim elanik, ehitusettevõtja Aivar Tuulberg on 37. kohal ja tema teenis dividendidena veidi üle 1 miljoni euro.

42. kohal on tabelis Baltic Workboatsi omanikud Märten Vaikmaa ja Margus Vanaselja. Nende dividendituluks on märgitud 1 miljon eurot. 713 500 euro suuruse dividendituluga on 63. kohal GOSPA hotelli haldav Tarmo Sumberg.

Toomas Tool ise platseerus tänavu 107. kohale, dividenditulu on tal üle 458 000 euro.