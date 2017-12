Ivar Kaasik kahtleb, kas osaleda litograafiaprojektis

Saarlane Ivar Kaasik on kaasatud Eesti Vabariigi juubeli auks käivitatud projekti “Vabadus 21. sajandil”, mille käigus peaks 20 Eesti tänapäeva kunstnikku looma 20 unikaalset Eesti vabadusest inspireeritud kunstiteost.



Teostest saab kogumik, mida trükitakse käsitsi sada komplekti ja ühe komplekti hind on 10 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Kunstikogu esitletakse pop-up kunstigaleriides Eestis, sealhulgas ka Saaremaal, ning maailma suurlinnades, nagu New York, London, Singapur, Moskva, Stockholm, Brüssel ja Helsingi.

Autorite hulka on kutsutud ka Ivar Kaasik, kes aga eile teatas Saarte Häälele, et finantsküsimuste tõttu on tal projekti vedajatega edaspidise koostöö osas tekkinud väikesed lahkhelid ja töö on hetkel määramata ajaks seiskunud.

Juba augustis käima lükatud projekti juhivad litograafiakunstnikud Jaak Visnap ja Kadri Alesmaa-Visnap.

Jaak Visnap ütles Saare Häälele, et Kaasikul on kavand valmis ja ainukesed küsimused on seotud honorariga. Aga ta on veendunud, et erimeelsused saavad kindlasti lahendatud ja saarlane osaleb projektis 99-protsendilise tõenäosusega. “See on kallis projekt ja me tahame kunstnikele maksta ikka korralikke honorare,” kinnitas Visnap.

Kunstimapp “Vabadus 21. sajandil” on MTÜ Eesti Litograafikeskus idee, mida ei toeta ei Kultuurkapital ega Tallinna linn.

“Meil on raske, aga meil on huvitav. Kui kõik 20 tööd valmis on, siis saab see olema suur asi,” lausus Visnap, kelle sõnul on 10 map­pi juba ette ära müüdud eraisikutele, kollektsionääridele ja firmadele, kes sel moel projekti toetavad.

Jaak Visnap avaldas lootust, et leidub ka Saaremaa juurtega ettevõtjaid või kollektsionääre, kes mappidest huvituvad.

“Autorid on kõik toredad ja säravad isiksused, kes ka ilma nende loomingut arvestamata on inimestena mitmekülgsed ja edumeelsed,” märkis ta.