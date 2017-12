JUHTKIRI: Jõin ainult ühe õlle!

Tervise Arengu Instituudi avaldatud statistika järgi jääb Saare maakonnas igal aastal politseile vahele paarsada joobes juhti. Kui suur see roolijoodikute arv tegelikult on, ei tea vist keegi. Ega oska isegi ennustada.



Neid, kes vahele pole jäänud, on ilmselt kõvasti rohkem kui tabatuid. Sest igale poole ju politseipatrulle ju ei jätku. Ei jätku kõigi suuremategi maanteede äärde, väiksematest külavaheteedest rääkimata.

Seega pole vahelejäämise võimalus nii suur, et napsulembestel politsei hirmus joogid joomata jääksid. Kui juhtubki, et seekord ei vea, siis lihtsalt ei vea.

Väiteid “ma jõin ainult ühe õlle” või “võtsin ainult klaasi veini” on korrakaitsjad vahelejäänute suust kuulnud küllap tüdimuseni. Ilmselt jäävadki kuulma, nii kaua, kui on neid, kes ei taipa: kui jood, siis ei juhi.