Kuused lähevad juba varakult kaubaks

Kuusemüüjad tunnistavad, et saarlased on tänavu jõulupuude soetamisega üsna varakult pihta hakanud.





Talve ja Jaama tänava nurgal kaupleb kuuskedega Oliver Sannik, kellel kuuse meeter maksab 12 eurot. Kuused on kasvanud Saaremaal ja Valgamaal ning hoovi peal võis märgata nii pisemaid kui ka suuremaid jõulupuid, nii et igaüks peaks leidma talle sobiva.

Saare Selveri juures kuuski müüva Kristjani sõnul maksab kuuse meeter 14 eurot. Mandri istanduse kuused lähevad tema kinnitusel ka saarlastele hästi peale. Kolme aasta pikkuse kuusemüügi kogemuse pealt võib Kristjan öelda, et iga aastaga edeneb müük järjest paremini ning eriti head on lood sel aastal.

“Kui tavaliselt esimestel päevadel ostjaid eriti veel ei ole, siis praeguseks olen müünud ligi sada kuuske. Võrreldes varasemate aastatega on müük tänavu varem hoogu läinud,” märkis Kristjan. Ta lisas, et ka 65-eurosed nulud, millesse saarlased muidu leigelt on suhtunud, on sel aastal juba mõnesse kodusse tee leidnud. “Külm kipub küll vahepeal ligi ja hakkab silmadele. Aga pole hullu, peaasi, et vihma ei saja,” lisas kuusemüüja Kristjan naerdes.