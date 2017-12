Läti liini uuring sai ajapikendust

Saarte koostöökogu (SKK) andis OÜ-le Arenguruum Läti laevaliini uuringuks kaks kuud ajapikendust.

SKK juhatuse laiendatud koosolek kuulas neljapäeval ära uuringuanalüüsi teostaja OÜ Arenguruum põhjaliku ettekande seni tehtud töödest. Läti liini osas on laekunud neli pakkumist, milles pakkujad kinnitavad, et on teatud tingimuste täitmise korral huvitatud nii Mõntu–Ventspilsi kui ka Kuressaare–Riia liini sõitmisest.

SKK nõustaja Ivar Ansper ütles Saarte Häälele, et pakkumiste konfidentsiaalsuse tõttu neid praegu kahjuks lähemalt kommenteerida ei saa.

Uuringu käigus on külastatud Riia vabasadamat ja Vents­pilsi sadamat. Mõlemad on avatud edasisteks läbirääkimisteks ja võimalusel valmis liini avamist igati toetama. “Paraku on esitatud pakkumised siiski liiga üldised, mistõttu on kerkinud vajadus kõigi pakkujatega tingimuste osas detailsemalt läbi rääkida,” sõnas Ansper. Ta lisas, et liini käivitamine võib vajada ka avaliku sektori poolset toetust (riigiabi jne), mille osas on vaja täiendavalt uurida rahandusministeeriumi ja teiste asjakohaste institutsioonide arvamust.

Seetõttu otsustas SKK juhatus pikendada uuringuanalüüsi lõpptähtaega tuleva aasta veebruari lõpuni ja määras selle esitluse ajaks 19. märtsil toimuva SKK üldkoosoleku.