Lihaveisekasvatajad võiksid koonduda ühe mütsi alla

Eelmisel nädalal sai kokku Saarte lihaveisekasvatajate klubi, kus tootjad mõlgutasid muu hulgas mõtteid eraldiseisva lihaveiste ühingu või klubi asutamisest.



Tuule Grupi loomakasvatusosakonna juhataja Kaido Kaasiku sõnul on Saarte lihaveisekasvatajate klubi oluline organisatsioon, kuhu koondub vajalik info. Klubi on koos käinud kaks aastat. Viimasel kohtumisel oli mitu põnevat ettekannet lihakonverentsist ja klubiliikmete ringsõidust.

“Käisime ka ise ühe mõtte välja,” märkis Kaido Kaasik. “Kuna veisekasvatamine on saartel kasvav trend ning maad ja võimalusi on tegelikult nähtavasti palju rohkemaks, siis võiks hakata tegevust koondama ühe mütsi alla.”

Nõnda otsustati uue aasta algul taas kokku saada. Seda selleks, et leida kattuvad pidepunktid ja kaardistada kohalike tootjate huvi eraldiseisva ühingu või klubi asutamise vastu, kes omakorda asuks Saaremaa tootjate huve esindama nt põllumajanduspoliitika kujundamisel.

Koostööks oleks erinevaid vorme. “Kuna meil ruumi on ja nähtavasti tuleb ka juurde, siis meie võiksime välja pakkuda nuumakohti,” pakkus Kaasik. Sellest oleks abi väiksematel loomakasvatajatel, kel endal pole võimekust säärast investeeringut teha. “Et mitte viia noorloomi Saaremaalt välja, vaid pigem nad siin kohapeal üles nuumata ja välja viia seejärel valmisprodukt.”

Laiemalt saaks ühistu koostööd teha ülikoolidega, et põllumajandust rohkem propageerida ka noorte hulgas. See nõuab uusi teadmisi, et konkurentsis püsida. “Arusaam, et karjak või traktorist on pohmellis või natuke vindine tubli külamees, peaks hakkama minevikku jääma,” leidis Kaasik. Tänapäevane tehnika on sedavõrd kallis, et tööle saab lubada vaid parimaid.

Tuule Grupi põllumajandus­ettevõtete tootmisjuhi Egon Jürissoni sõnul sai ühistuidee alguse sellest, et loomakasvatajate hinnangul on koostööd tehes lihtsam saavutada seatud eesmärke.

“Saaremaa häda on see, et oleme muust Eestist üsna eraldatud, seepärast tuleks infot enam koondada,” nentis ta.