Mõntu sadamas avatakse Alexela automaattankla

Saaremaa valla ja kütusefirma Alexela koostöös avatakse Sõrves Mõntu sadama juures veel selle aastanumbri sees uus automaattankla.



Mõntu sadama omanik ja Torgu valla pikaaegne volikogu esimees Mihkel Undrest ütles, et kuna seni on sõrulastele lähim bensiinijaam asunud Kuressaares, siis on see tankla hädavajalik. Samas ei osanud Undrest prognoosida, kui palju tarbijaid seal olema saab, ja ta avaldas lootust, et tankla ei hakka kahjumiga töötama.

“Eeldan, et sügistalvisel perioodil on soovijaid vähem, aga alates kevadest, kui inimesed hakkavad Sõrves käima, on see hädavajalik,” lausus Undrest. “Meil on niipalju neid hädalisi, kes hääletavad tee ääres, sest bensiin on otsa saanud. Mul on Mõntu sadamas läbi aastate seisnud kanistrid, et saaks vajadusel aidata. Paljud suvel seilavate jahtide ja kaatrite omanikud helistavad ka ette ning uurivad, kust saab kütet, ja siis olen vastanud, et kunagi saab ka Sõrvest.”

Tegu on automaattanklaga, kus on võimalik kahelt poolt tankida nii diislikütust kui ka bensiini 95. Plaanide kohaselt võtab komisjon tankla vastu järgmisel nädalal. “Ma loodan, et enne uut aastat on see avatud,” sõnas Mihkel Undrest.