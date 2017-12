Saaremaa võrkpallimehed on karikafinaalis!

“Saaremaa, Saaremaa, Saaremaa!” kaikus Kuressaare spordihoone tribüünidel fännide hüüd, kui Saaremaa VK oli Eesti karikavõistluste teises poolfinaalkohtumises alistanud Rakvere VK 3 : 1.



Et saarlased olid avavaatuse võõrsil võitnud 3 : 0, vajati eesmärgile jõudmiseks kahte geimivõitu. Tribüünidele kogunes omasid toetama täismaja, hoogu andsid juurde Saaremaa meeskoor, kümned trummid, sajad pasunad ja innustunud fännid.

Võit ilust olulisem



Lootusärevus oli suur, sest meeskond seisis ajaloolise saavutuse lävel. Veel kunagi pole ükski Saaremaa võistkond finaalis mänginud. Ja kuigi teisel pool võrku olid Rakvere särgis ka omad poisid Siim Ennemuist, Andris Õunpuu, Alari Saar ja Martti Keel, püüti nende mäng igal võimalusel raskeks teha.

Peatreener Urmas Tali ütles pärast mängu, et mängiti küll mitte kõige paremini, aga võit on võit ja selles mõttes ei ole siin midagi kurta. “Mängisime võidule, mitte ilu peale,” lausus ta.

Koduseinte toel alustasid saarlased bravuurikalt ja geim võideti 25 : 16. Tundus, et Rakvere meestele hõlpu ei anta ja vastumängu võimalused puuduvad. Ometi juhtus see, mida Saaremaa fännid ei oodanud.

Esimesel geimil ladusat mängu näidanud saarlased takerdusid ühtäkki blokki, rünnak hakkas lonkama ja serv kaotas teravuse. Nii haarasid Rakvere mehed initsiatiivi ja vormistasid omakorda kindla 25 : 16 võidu. Nende lootus püsis.

“Teada oli, et täna tuleb võit palju raskemini kui esimeses mängus,” tõdes Urmas Tali. “Seal oli mõlemal meeskonnal rohkem ruumi juurde panna ja Rakverel selgelt rohkem. Täna oli teine geim see, kus kaotasime korraks initsiatiivi, sealt võeti kohe oma punktid ära ja geim läks.”

Kolmandas geimis jätkus võitlus iga palli pärast. Vaheldumisi olid aktsioonis Siim Põlluäär ja Siim Ennemuist, Rakvere poolel võitles ka võimatutes olukordades lõpuni Andris Õunpuu.

Ometi pääses Saaremaa meeste mänguklass maksvusele ja Siim Põlluääre rünnakust vormistatud tulemus 25 : 20 vallandas Kuressaare spordihoones rõõmupeo, millist selles majas pole varem nähtud. Viimane geim vormistati numbritega 25 : 14. Nii jäi Rakvere poolel mitme mehe eest võidelnud Andris Õunpuul märkida: “Proovige te nüüd finaali mitte ära võita!”

Ka Urmas Tali tunnistas, et kolmas geim oli võrdne ja võtmegeim, sest kui Rakvere oleks võitnud, oleksid nad üheks geimiks veel “ellu jäänud”, aga kuna tema mehed võitsid, siis sai mäng sellega läbi.

“Geimi lõpus saime minema,” märkis ta. “Põlluäär kadus vahepeal ära, aga siis ta tõmbas ennast jälle korralikult käima. Lõpus lõime kokkuvõttes ise ära ja eksisime vähem. Rakverel tuli mitu serviviga sisse ja sellised punktid on väga otsustavad.”

Teises poolfinaalis on vastamisi BIGBANK Tartu ja TTÜ. Tartlased võitsid esimese mängu 3 : 0 ja suure tõenäosusega vormistavad nad reedel finaalikoha.

Pekk ja verivorst



“Vahepeal läheb hulluks verivorsti ja peki sisseajamiseks, aga küll me proovime selle konditsiooni leida,” rääkis Urmas Tali. “Eks meil on mürki nende vastu ka ja eks vaatame. Põhiturniiri mäng, mis me omavahel mängisime, näitab, et tuleb võrdsete heitlus ja kes sellel päeval on parem, on õnnelikum. Vaatame, kuidas uus mees sinna sulandunud on, numbrid on hakanud tal paremaks minema ja eks me peame hakkama nüüd jälle korralikult valmistuma. Üks mäng, üks päev korraga, proovime kõigepealt mehed terveks saada.”

Võitjate parimana tõi diagonaalründaja Siim Põlluäär 19 punkti, kahekohalise punktiskoorini jõudis ka Tomaš Halanda, kelle arvele jäi 11 punkti. Rakvere VK resultatiivseim oli temporündaja Siim Ennemuist, kes kogus 15 punkti, seejuures 6 punkti tuli blokiga. Andris Õunpuu lisas 9 punkti.