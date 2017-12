Ehkki vahepeal on olnud veidi vaiksem aeg, ei ole Tuule Grupi loomakasvatusettevõtted oma rendiveiste ideed kaugeltki maha matnud.



Plaan on laieneda sellega tugevamalt ka mandrile, kus praegugi Saaremaa veiseid rendil.

“Kui on inimesi, kel on väikseid karjamaid ja kes tahaks oma maa hooldamiseks veiseid rentida, siis on meil selleks võimalus täiesti olemas,” kinnitas Tuule Grupi loomakasvatusosakonna juhataja Kaido Kaasik.

Sama tunnistas ka veiste väljarentimise projekti juht Helerin Opp. Kuigi lihaveiste väljarentimisega tegid nad algust juba 2013. aastal, on nad vahepeal oma ideed veidi uuendanud. “Kui varem oleme rääkinud aastateks rendile andmisest, siis nüüd oleme valmis ka selleks, et saame loomi välja rentida lühiajaliselt – kevadest sügiseni,” avaldas Opp. Miks mitte endale suvehooajaks Saaremaalt teise Eestimaa otsa mõned lihaveised võtta. Rentida saab loomulikult jätkuvalt ka Saaremaal kohapeal.

Kaido Kaasik tõi välja, et olemas on näiteks LEADER-toetusmeede, mis sisaldab nn kogukonnateenuse klauslit, ja Tuule Grupp plaanib teha ettepaneku, et sama teenuse alt võiks toimuda ka lihaveiste rentimine.

Nii mõneski külas on ju selliseid vanu heinamaajuppe, mis on võsastunud. “Suurtootjatele need võib-olla tõesti huvi ei paku, aga kui LEADER-toetusmeede aitaks ala ära tarastada ja sinna suveks loomad peale tuua, parandaks see ka küla esteetilist ilmet, tooks loomad külapilti tagasi ja ka tuleohutus oleks suurem,” kirjeldas Kaasik ideed.

Loomi, keda rendile saaks anda, on kuni 300. Praegu, mil asi on veidi soiku jäänud, on Tuule Grupi loomakasvatusest rendil mõnikümmend looma. Saaremaal kusjuures praegu loomi rendil polegi. Mainitud loomad hooldavad maa-alasid Paide kandis ja Räpinas.

Kui kellelgi aga teema vastu huvi on, siis võib julgelt Tuule Grupi põllumajandusettevõtetega ühendust võtta, julgustavad nii Opp kui ka Kaasik.