Vahetusõpilased Narva Soldino gümnaasiumist

Selle nädala lõpus sõidavad koju tagasi Narva kooliõpilased, kes on kuu aega õppinud Orissaare gümnaasiumi 9. klassis. Küsisin Ilona ja Serafimi käest, missugused on nende muljed.



Kõigepealt räägib Ilona: “12. novembril jõudsin koos Rustami ja Serafimiga Orissaarde. Meid võttis vastu direktor ja näitas, kus me elama hakkame. Mul on hostelis kaks toanaabrit. Nad on väga heatahtlikud ja elurõõmsad. Nende nimed on Karoliine ja Alexandra. Klassikaaslased võtsid meid hästi vastu. Nad on väga toredad! Ma sain nendega sõbraks. Me veedame koos aega, nad aitavad mul õppida ja selgitavad, kui ma ei saa aru. Veel meeldib mulle, et siin on ilus kool. Kool on kaasaegne ja renoveeritud. Me sõidame tihti kuhugi koos klassiga, meile näidatakse uusi ja ilusaid kohti.

Ka sööklas on väga maitsev toit, kokad on tublid. Veel on siin puhas loodus ja värske õhk. Kõik kohad on lähedal. Ainsaks puuduseks on see, et siin on vähe kohti, kus saab jalutada. Ülejäänu on lihtsalt ideaalne ja tuleksin meelsasti siia tagasi!”

Serafim arvab: “Ma tahtsin eesti keelt õppida ja sõitsin Orissaarde. Siin on väga hea õppida, õpetajad on abivalmid ja sõbralikud. Klassikaaslased on head ja rõõmsad, nad aitavad mind.

Hiljuti käisime klassiga Muhu radarijaamas. Seal oli huvitav ekskursioon.

Siin on suur spordisaal, kus meil on kehalise kasvatuse tunnid. Samuti on gümnaasiumil hea söökla, seal on väga maitsev ja tervislik toit. Selles koolis on tehtud remonti, seepärast on koolis väga ilus. Igas klassis on nutitahvel. Mulle meeldib siin õppida, sest Orissaares saan ma eesti keelt õppida paremini kui Narvas, sest räägin väga tihti eestlastega.”

Tore, et noortele Orissaares meeldib! Jääme ootama uusi vahetusõpilasi.

Katrin Kirs,

eesti keele õpetaja