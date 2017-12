Võtsin ühe õlle. Kaheliitrise

“Jõin ainult ühe pudeli õlut” on liikluspolitseinik Kalmet Valge sõnul roolijoodikute väga levinud vabandus. “Pärast selgub aga, et see üks pudel oli kaheliitrine.”



Saare maakonnas tabas politsei mullu 204 roolijoodikut – kuraditosin rohkem kui aasta varem. “Tegelikult on neid, kes joomase peaga sõidavad, kindlasti palju rohkem kui see hulk, kes tabatakse,” lisas vanemkomissar Kalmet Valge.

Tervise Arengu Instituudi avaldatud statistika näitab, et mullune polnud siiski viie aasta kõrgeim näitaja: 2012. aastal jäi korravalvuritele Saare maakonna teedel vahele 216 juhti, kes olid autorooli istunud alkoholi tarbinuna. Järgmisel, 2013. aastal tabati neid oluliselt vähem – 193, 2014. aastal aga 198.

Kõige rohkem on joobes juhte tabatud maakonna suuremate haldusüksuste piires – Kuressaares ja Lääne-Saare vallas. Linnas jäi politseile vahele veidi vähem kui kolmandik ning Lääne-Saare vallas üle veerandi mullu maakonnas tabatud roolijoodikuist. Nii Laimjala, Ruhnu kui ka Torgu vallas võtsid korrakaitsjad möödunud aastal rajalt maha ühe joobnud juhi.

Kalmet Valge sõnul on nende promilliga roolikeerajate hulgas, kes talle aastate jooksul vahele jäänud, olnud mehi ja naisi, noori ja vanu.

“Kui osa saab aru, et on eksinud, siis teised kipuvad ennast õigustama ja lausa vaidlema,” rääkis Valge. “On ka neid, kes leiavad, et väikese vinega võib sõita küll – et käsi on ju kindel. Vähemalt nad ise arvavad nii.”

Kuressaare politseijaoskonna juhi Rainer Antsaare hinnangul ei saa maakonna teedelt kõrvaldatud joobes juhtide tabamise koha järgi teha konkreetseid järeldusi piirkonna kohta. “Arvud on selleks kuudesse ja päevadesse teisendades väikesed,” tähendas ta.

Antsaare sõnul on alkoholi tarvitanud roolikeerajate liiklusest kõrvaldamine suuresti seotud patrullide asukohaga ning inimestelt saadud teadetega joobekahtlusega juhtidest.

“Alkoholi tarvitanud juhi jaoks on risk sattuda liiklusõnnetusse suurem ning kahjuks on joobes juhtimine meie maakonnas ohtlikumaid õigusrikkumisi,” rääkis Antsaar. “Seda silmas pidades panustab politsei iga päev suure mahu patrullitundidest just liiklusjärelevalve tegemiseks. Soovime oma patrullidega jõuda maakonna kõikidesse piirkondadesse.”

Antsaare sõnul tänab politsei kõiki inimesi, kes on korrakaitsjaile joobekahtlusega juhtidest teada andnud. “Loodame, et nad teevad seda edaspidigi,” ütles Antsaar. “Mida rohkem on neid, kes joobes juhtumist taunivad, seda väiksem on tõenäosus, et keegi purjuspäi rooli istub.”

Kogu Eestis tabati mullu 5839 joobes juhti. 2015. aastal oli see arv 7044. Maakondade arvestuses oli seal vahelejäänud joobes juhtide arvu poolest esikohal Harjumaa 2340 roolijoodikuga. Ida-Viru maakonnas võeti neid rajalt maha 812 ja Tartumaal 795. Hiiumaal juhtis sõidukit purjuspäi 72 inimest.