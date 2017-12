ABB renoveerib 1,6 miljoniga Eleringi Orissaare alajaama

Elering sõlmis ABB AS-iga lepingu Orissaare 110-kilovoldise alajaama täielikuks renoveerimiseks Saaremaal. Tööd maksavad 1,6 miljonit eurot ja valmivad kava kohaselt 2018. aasta detsembris, teatas Elering.



Praegune Orissaare 110-kilovoldine alajaam on ehitatud 1970. aastate lõpus. Selle seadmete seisukord on halb ja esinenud on seadmete purunemisi. Uue alajaama ehitus tõstab Saaremaa elektrivarustuse töökindlust.

Orissaare uus alajaam tuleb kahesektsioonilise jaotlaga, kuhu ühendatakse kaks õhuliini ja kaks jõutrafot. Alajaam saab uue juhtimishoone, selle territooriumile rajatakse drenaaž. Ehitatakse ka uued õlikogumissüsteemid.

Samuti uuendatakse alajaama releekaitse-, juhtimis- ja automaatikasüsteemid. Muu hulgas on alajaama renoveerimisel arvestatud uute 110-kilovoldiste merekaablite kavandatava paigaldamisega Väikesse ja Suurde väina.

Lähematel aastatel investeerib Elering Lääne-Eesti suursaarte varustuskindluse parandamisse mitukümmend miljonit eurot.