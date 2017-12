Esiliiga võiduga jalgpalli Premium-liigasse pääsenud Maardu Linnameeskond loobus eelarvelistel põhjustel sellest õigusest ja neid asendab Eesti klubijalgpalli tipptasandil FC Kuressaare.

FC Kuressaare president Priit Penu ütles, et pakkumine Premium-liigasse minna tuli klubile ootamatult. Kuigi sellest oli juttu juba nädala lõpus, ei olnud siis veel midagi kindlat. “Kindlasti teeme selle sammu raske südamega, sest see tähendab kõigile nii tööd kui ka muret juurde, aga rõõmu teeb see, et saame rinda pista Eesti absoluutse tipuga ja saame seda ka saarlastele näidata,” rääkis ta.

Klubile toob mängimine Eesti tippseltskonnas majanduslikult päris palju lisaväljaminekuid ja see tähendab, et peab leidma lisasissetulekuid. “Täpset kalkulatsiooni on veel vara teha, aga jutt käib kümnetest tuhandetest eurodest,” märkis Penu.

Samas on FC Kuressaare uuest aastast iseseisev klubi, FC Florast abi enam ei tule. “Eks me loodame siin ka kohaliku omavalitsuse suuremale toetusele, kuid meistriliigas on ka jalgpalliliidu rahaline tugi suurem. Üritame ka kohalikele ettevõtetele paremat väljundit anda,” selgitas president.

Mängimine Premium-liigas toob muudatusi ka klubi struktuuris ja koosseisus. Priit Penu ütles, et kui esiliigas võisid mingid asjad olla veel nii ja naa, siis meistriliigas peab meeskonnal olema näiteks kindel füsioterapeut, peatreener, abitreener ja ka muud kohad tuleb inimestega täita. “Õnneks on klubi üldine struktuur hästi paigas ja suuri muudatusi pole vaja teha. Küll on aga vaja kõigiga läbi rääkida ja mängijaid motiveerida,” lausus Penu.

Kui kahel eelmisel aastal oli meeskonna peatreeneri kohusetäitja Sander Viira, siis nüüd asub sellele postile Jan Važinski. Priit Penu põhjendas valikut sellega, et Važinski tunneb kõiki mängijad, tal on olemas vajalik treenerilitsents, mida ühelgi teisel Saaremaalt võrsunud mehel veel ei ole, ja tal on ka pikaajaline meistriliiga meeskonna juhendamise kogemus. Lisaks on soov, et meeskonna tuumik baseerub Saaremaal.

Meeskonna kapten Elari Valmas ütles, et eesmärk on liigas kanda kinnitada ja püsima jääda ning ta ei näe, et selles oleks midagi võimatut. “Anname endale aru, et läheb väga raskeks,” lausus ta. “Esimesed kolm on eest ära, aga madistamiseks läheb Kaleviga, Viljandi ja Pärnuga, punkte saab napsata ka Paidelt, Tartult ja Narvalt, kui suudame korralikult pika pingiga meeskonna komplekteerida.”

Konkreetseid nimesid ei soovinud Elari Valmas enne öelda, kui kõik on paberil. Läbirääkimised käivad ning pigem on suund Eesti taustaga talendikate ja ambitsioonikate noorte poole. Meeskonna senine tuumik jääb paika.

“Eks igasse liini tahame lisa saada, aga kaitseliin on hetkel kõige haavatavam,” märkis Valmas. “Pea ees, me endale ühtegi mängijat siiski juurde ei võta. Kaalume kõik läbi ja mängija peab eeskätt meeskonda sobima.”

Premium-liigasse kuuluvad hooajal 2018 Tallinna FC Flora, Tallinna FCI Levadia, Nõmme Kalju FC, JK Narva Trans, Paide Linnameeskond, Tartu JK Tammeka, Viljandi JK Tulevik, Pärnu JK Vaprus, JK Tallinna Kalev ja FC Kuressaare.