Statistikaameti andmeil elab suhtelises vaesuses iga viies Saare maakonna elanik. “Kõik, kes tegelikult abi vajaksid, seda aga ei küsi,” tõdevad nii Kuressaare toidupanga koordinaator Alur Õunpuu kui ka Saaremaa abivallavanem Kairit Lindmäe.



Kairit Lindmäe:



Peresid, kes on saanud toimetulekutoetust ja vajaduspõhist peretoetust, on erinevaid. On pensionäre, paljulapselisi peresid. On üksikvanemaga peresid ja selliseid, kus olemas küll mõlemad vanemad, ent kummagi palgast ei piisa pere hakkama saamiseks. Või siis jääb lapsevanem töötuks. Sellist üldistust aga, et just see või teine osa elanikkonnast on selline, kes kitsikuses elab, teha ei saa. Muidugi, üksikvanematel on suurem oht hätta jääda.

On ka selliseid inimesi, kes ei tule meie juurde abi küsima ka viimases hädas, püüdes kuidagimoodi ise hakkama saada. Väikeses kogukonnas häbenetakse abi paluda, püüdes nii kaua kui võimalik ise toime tulla.

Vägisi me kahjuks kedagi aidata ei saa. Samuti ei saa hädasolijaid aidata siis, kui keegi ei tea, et nad hädas on.

See, et info vaesuses elavate inimeste kohta ei pruugi meieni jõuda, on suur murekoht. Oleme teinud palju üleskutseid, et meile antaks teada nendest, kes abi vajavad.

Inimeste toimetuleku parandamiseks saab omavalitsus ära teha nii mõndagi. Omavalitsuse rahakotist makstavaid, nn erakorralisi toetusi saab umbes viiskümmend peret kuus. Sinna kuuluvad näiteks toetus, mida maksame kooli lõpetamise puhul, ravimitoetus, abivahenditoetus. Tasume toimetulekutoetust saavate perede laste lasteaia kohamaksu. Samuti on neil võimalus saada lasteaia toiduraha soodustust.

Ka riigi makstavat toimetulekutoetust vahendab omavalitsus. Toimetulekutoetuse saajate arv oleneb sellest, kas on suvi või talv. Kui suvel on neid peresid 40–50, siis talvel isegi ligi 70. See erinevus sõltub peamiselt kütte- ja elektrikuludest, mis talvel on suuremad.

Alur Õunpuu:



Vaadates toidupanga igapäevatoimetusi ja meilt toiduabi saavate inimeste nimekirju, pole statistika, et Saaremaal iga viies elanik suhtelises vaesuses elab, minu jaoks üllatus. Näen, et toiduabi vajavate inimeste arv on üsna stabiilne. On üksikuid inimesi, pereinimesi, nooremaid ja vanemaid. Päeva lõikes saab meilt toiduabi 8–10 leibkonda. Kui arvestada, et keskmiselt kuulub leibkonda kolm inimest, on keskmine abisaajate arv päevas ligi 30.

Kindlasti on neid inimesi, kes toiduabi vajaksid, rohkemgi. Ilmselt on hulk inimesi, kes meie nimekirjadesse ei kuulu, aga elavad samamoodi vaesuse piiri peal. Üks põhjus, miks oma raskest olukorrast teada ei anta, on kindlasti see, et häbenetakse. Püütakse ikka kuidagimoodi ise toime tulla.

Neid inimesi, kes meilt aasta jooksul abi said, oli 2016. aastal 3548. Jagame ka Euroopa Liidu toiduabi toimetulekuraskustes inimestele. Lõppeval, 2017. aastal sai meilt toidupaki 1045 inimest.