Jan Važinski: olen väljakutseks valmis

Viimased neli aastat noortetreenerina töötanud Jan Važinski on taas FC Kuressaare esinduse peatreener. Meeskonda viimati 2009. aastal meistriliigas juhendanud Jan Važinski on uueks väljakutseks oma sõnul valmis.





“Ma olen hoidnud end suures jalgpallis toimuvaga kursis, käisin koolitustel ja vaatasin mänge, et olla kursis sellega, mis suunas ala areneb,” rääkis Jan Važinski.

“Kui ma suvel Saarte mängudel Saaremaa koondisega mängisin, siis püüdsin aru saada, kas ma oleks meeskonna treeneripingile istumiseks valmis. Sain kindlust juurde ja ma arvan, et olen selleks väljakutseks valmis.”

Kuna uus hooaeg algab juba veebruari lõpus, siis aega atra seada palju pole.

“Esmalt peab meeskonna kokku saama,” märkis Važinski.

“Tahaks näha mehi, kes on motiveeritud sellisel kõrgel tasemel mängimiseks. Meeskonda on vaja muidugi ka tugevdada, kuid vaatame esmalt oma mängijad üle. Kui saame kuus-seitse meest juurde, oleks hea.

Pink peab olema pikem, eriti veel kui vaadata seda, et meil on ikka amatöörvõistkond. Igas liinis on jõudu juurde vaja, ideaalis kaks-kolm kaitsjat, väravavaht, paar poolkaitsjat ja ründaja. On vaja vaadata.”

Trennid ka Tallinnas



Treeninguprotsess saab meeskonna jaoks siiski pisut keeruline olema, sest osa mehi elab ja töötab Tallinnas. Nii on vaja leida võimalus sealsele grupile treenimiseks ja leida treener, kes meestega saab toimetada.

Kui esiliigas oli FC Kuressaare enamikus mängudes domineerivam pool, siis meistriliigas tuleb lähtuda sellest, et initsiatiiv on peamiselt vastasel.

„Me ei ole selline klubi, kus saame nii toimetada, et valime mängijad oma visiooni järgi,” lausus Važinski, lisades, et lähtuda tuleb oma võimalustest ja mängijate valikust, kuid taktikaarsenalis peab olema siiski mitu varianti.

Saab olema raske



Jan Važinski tõdes, et hooaeg saab olema väga raske ning ei ole lihtne, kui olid esiliigas viies ja siis äkki mängid Premium-liigas.

“Aga kui teed sporti, siis peab andma endast alati maksimumi,” edastas treener sõnumi.

“Sellist suhtumist ei saa endale lubada, et mängime hooaja ära ja järgmisel aastal oleme jälle esiliigas. Meil peavad olema mängijad, kellel silmad põlevad, sädemed lendavad ja mehed soovivad tõestada end meistriliigas mängijaina ja võistkonnana. Püsimajäämine oleks ideaalne.”