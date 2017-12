JUHTKIRI: Meistri tase

Saarlastel seisab ees tõsine väljakutse: veebruarist hakkab FC Kuressaare mängima jalgpalli meistriliigas. See on väljakutse nii mängijatele kui ka treeneritele.



Kõrgem tase tähendab tugevamaid vastaseid ja raskemaid mänge. Saarlaste meeskond peab tugevam olema ka moraalselt: tuleb ju valmis olla selleks, et enamik mänge siiski kaotatakse. On ju FC Kuressaare kõigele vaatamata siiski amatöörmeeskond, kes treenimisele saab pühendada kõvasti vähem aega kui liiga kõvemad tegijad. Tähtis on tõsta mängu kvaliteeti.

Kvaliteet ja stabiilsus on tipptasemel mängides olulised märksõnad. On ju FC Kuressaare varasemast pälvinud hüüdnime jojo-klubi. Kui aastail 2009–2013 mängisid saarlased viis hooaega järjest kõrgliigas, siis 2014. aastal langesid nad esiliigasse, mullu aga koguni esiliiga B-sse. Saarlaste koht meistriliigas võiks olla väljakutse ka omavalitsusele. Kui omavalitsus toetab võrkpalli ja rallit, võiks ta ju toetada ka FC Kuressaaret.