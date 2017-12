Kuressaare kohtus vaieldi, kas Saarte Kalanduse üks juhte Mihkel Undrest kasutab üldkoosolekutel hääletades n-ö fiktiivsete liikmete hääli.



Kohtuasi sai alguse sellest, et Mõntu sadama omanik Mihkel Undrest andis Taaliku Sadama MTÜ ja Nasva kalandusühistu kohtusse, süüdistades neid valetamises.

Nimelt seisis aasta alguses PRIA-le saadetud pöördumises, et Saarte Kalanduse üldkogul osalevad suures osas fiktiivsed liikmed, kes reaalselt koosolekutel ei käi ning nende volitused on Mihkel Undresti ja tema usaldusisikute käes.

Tunnistajana esinenud endine ajakirjanik ja hobina pikka aega kala kokku ostnud Veljo Kuivjõgi rääkis, et nägi ühel üldkoosolekul, et Mihkel Undrestil oli korraga 17 volikirja. Kuivjõe sõnul oli ka teistel Saarte Kalanduse liikmetel mitmeid volitusi, kuid Undrestil oli kõige rohkem.

Mihkel Undrest märkis kohtus, et selles ei olnud midagi ebaseaduslikku ja piirang viie volituse kohta tuli alles hiljem.

MTÜ Saarte Kalandus liige Aare Leppik sõnas tunnistajapingis, et MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolekutel ta väga palju ei osalenud, sest need toimusid ebasobival ajal. Oma volituse andis ta esialgu Arvi Talgile. Mihkel Undrest pole tema sõnul volikirju küsimas käinud.

Veljo Kuivjõgi meenutas episoodi 2015. aastast, kui oli Targo Tiidussalu autos ja kuulis pealt valjuhääldi peale pandud kõnet. Tiidussalu helistas Aare Leppikule ja küsis, miks ta oma volitused esialgu Arvi Talgile ja hiljem Mihkel Undrestile andis. “Aare vastas, et Mihkel lubas talle paremat tööd,” meenutas Kuivjõgi, kelle sõnul oli huvitav, kuidas volikirjade eest tööd pakutakse.

Mihkel Undrest soovis seepeale teada, kas kõne oli tellitud artikli jaoks ning lavastatud ajakirjanduslikul eesmärgil.

“Ei, selle peale pole välja mindud. Kui seda kuulsin, sain küll aru, et see on rosin, aga enam ma rosinaid ei nopi,” vastas Veljo Kuivjõgi, kes oli sel ajal juba pensionil ja lehele kaastööd enam ei teinud.

Tunnistajapinki astunud MTÜ Läätsa Rand liige Andres Kirs sõnas, et tema kuulis, kuidas üks inimene ütles Targo Tiidussalule, et Kalle Lepik pole ise kordagi oma liikmemaksu maksnud ja Saarte Kalanduse koosolekul käinud.

Mihkel Undresti sõnul on väide, justkui maksaks tema Lepiku liikmemaksu, absurd. Liikmemaks ei ole nii suur, et üle Eesti keskmise palka saav inimene seda maksta ei jõuaks, tähendas Undrest.

Targo Tiidussalu ütles, et PRIA-le jaanuaris saadetud pöördumises olid inimeste ütlused, mitte faktid. Ta lisas, et pole kellelegi halba soovinud, kuid oli kõrval, kui pahameelest kantud ütlusi jagati, ja pani kirja teiste väited.

Mihkel Undrest lausus selle peale, et tema ei saa aktsepteerida seda, et kellegi ütlused saadetakse otse PRIA-sse. Undrest leidis, et selleks peab väljaütlemistes olema täielikult kindel, et nendele oma allkiri alla panna ja hiljem vastutada.

Kohtunik Külli Mõlder kinnitas samuti, et ametlikus pöördumises peavad olema ainult väited, mitte spekulatsioonid.

Kohus kuulutab otsuse uue aasta 17. jaanuaril.