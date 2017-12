KT POETICUS OÜ TOOB ILU AEDA

Tänu hiljaaegu Saaremaal registreeritud firmale KT Poeticus OÜ muutuvad meie aiad juba uuest kevadest veelgi lillelisemaks. Vähemasti on selline tegijate lootus ja unistus.



Firma nimi Poeticus on tuletatud loodusliku nartsissiliigi – poeedinartsissi nimetusest. “Igaüks meist teab seda väikseõielist lõhnavat nartsissi meie vanaema aiast. Sellest ka siis meie firma nimi,” ütleb ettevõtmise üks algatajaid Kalle Kütt.

Ta räägib, et kõik sai alguse sellest, kui osaühingu teine liige Timo Panin hakkas pea kümme aastat tagasi Tallinnas Kakumäel oma koduaias lilli kasvatama ja neid siis turul müüma, et väikest taskuraha teenida.

“Tema vanaema armastas lilledega tegelda ja nii see pisik ka Timole külge jäi,” ütleb Kütt.

Mida aasta edasi, seda pikemaks kasvasid peenrad. Lisaks lilledele kasvatas Timo turul müümiseks herneid ja muid aiasaadusi. Aastad läksid ja nõudlus kasvas. Lisaks turule hakkas ta lilli ja lillesibulaid pakkuma Facebookis.

“Mina olin tal abiks nii sibulaid istutamas kui ka lillemüügil. Pakkisime koos sibulaid ja saatsime huvilistele,” kõneleb Kalle Kütt. “Aga jah, nagu ütlesin, läks asi juba nii suureks, et otsustasime hobist üle minna ettevõtlusele. Kakumäel jäi aiamaad väheks, aga minul siin Saaremaal on maad küll.”

Nii sündiski otsus rajada uued peenramaad saarele. Lisaks lilledele on plaan hakata kasvatama ka muid aiasaadusi ja pakkuda inimestele puhast käsitööna kasvatatud põllukraami.

“Müügi oleme planeerinud e-poena,” ütleb Kütt. “Hetkel on e-poe loomine käsil ja vastu kevadet loodame selle ka tööle saada. Usun, et juba tuleval kevadel saavad aiahuvilised meie kaudu endale lillesibulaid soetada.

Peale mugulate on plaanis müüa lõikelilli, mis kõik kasvanud oma aia peenral. Minu teada Saaremaal mugullillede kasvatamisega ei tegeleta. Valikusse tulevad nartsissid, tulbid, liiliad, gladioolid ja mõned püsililled. Täpne loetelu on veel täpsustamisel. Peale lillede on plaanis pakkuda ka küüslauku.” Kalle Kütt lisab, et Timo on õppinud bioloogiat ja töötab praegu bioloogiaõpetajana.

Lisaks on tal ette näidata aastatepikkune praktiline kogemus taimekasvatuse vallas.

Võõras pole see töö aga Kallelegi. “Mäletan, et oma esimese lillepeenra tegin sõbra vanaema aeda. Lilled, mida ma sinna istutasin, olid leitud ja välja kaevatud mahajäetud majade hoovidest või siis kuskilt prügimäelt. Eks mul olid seal siis ka oma kartuli-, porgandi- ja kurgipeenrad. Arvan, et olin siis vist 14-aastane,” räägib ta. Sellest ajast saati olen vähesel määral põllunduse ja aiandusega tegelenud. Pärast põhikooli lõppu kaalusin isegi agronoomiaõpinguid Hiiumaal, kuid paraku plaanid muutusid ja see eriala jäi omandamata.” KT Poeticus OÜ on asutatud tänavu oktoobri keskel.