Liisi Vaht (pildil) oli laupäeval USA-s Californias Anaheimis võistlustules maailma mainekaimal, Brasiilia jiu-jitsu lukumaadlusvõistlusel ja võitis hõbemedali.

Turniiritabelis sai lillade vööde arvestuses sulgkaalus kuni 58,5 kg võistlev Liisi Vaht hea loosi ja pääses edasi järgmisesse ringi. Esimene vastane oli aga väga tugev, 2016. aasta siniste vööde maailmameister Anicia Van Buren.

“Vastane oli hea maadleja, üritas mind järjepidevalt maha viia. Olen selliste vastastega võideldes sageli hävinud. Seekord läks hästi,” tõdes Vaht ise. Võit tuli sirge käelukuga. Kahjuks vigastas Vaht selles matšis kaela.

Ka teine vastane oli väga tugev, Anja Bergo, kellega Liisi Vaht oli ka aasta tagasi Rooma lahtistel võistlustel kohtunud, ja siis kaotas Vaht vaid ühe eduga.

“Seekord võitsin punktidega. Kaitsesin käelukku, ähvardasin giljotiinkägistusega, jõudsin selga,” kirjeldas Vaht. Võita õnnestus punktidega 8 : 7.

Finaalivastane tuli peale väga agressiivselt ja võitis, kasutades ära Vahi vigastust, kuid tulemuseks oli Liisi Vahi maailmameistrivõistluste hõbemedal.

“Tänan vanemaid, klubi, toetajaid, treenereid ja klubikaaslasi, olen ka tänulik kõigile, kes toetasid minu tulekut USA-sse Hooandjas,” lisas Vaht. “Hea meel on, et klubi on kolinud uude saali – see on tippu jõudmise päris palju kergemaks muutnud. Ootan juba kojujõudmist, et matile saada.”

Liisi Vaht treenib klubis 3D Treening Priit Mihkelsoni ja Ronald Stimmeri käe all. International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF) on maailma tuntuim Brasiilia jiu-jitsu ja lukumaadluse võistlusi korraldav organisatsioon.

Mõlemad organisatsioonid korraldavad maailmameistrivõistlusi ja kohalikke meistrivõistlusi (Euroopa meistrivõistlused, Aasia meistrivõistlused jne).