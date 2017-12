Huvi maavalitsuse asemele loodava regionaaltalituse juhi ametikoha vastu on Saaremaal oluliselt väiksem kui mitmes teises maakonnas.



Rahandusministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist Karel Hanni ütles, et Saaremaal kandideerib regionaaltalituse juhi kohale kaheksa inimest, mis on sama palju kui Hiiumaal. Kõige suurem tung on Tartumaa regionaalhalduse talituse juhi kohale, kuhu tahaks 40 inimest. Harjumaal on see arv 36, Võrumaal 23. Regionaalhalduse talituste juhtideks kandideerib kokku 186 inimest, mõned neist mitmesse talitusse.

Saaremaa talituses hakkab lisaks juhatajale tööle kaks arhivaari ja kohaliku omavalitsuse nõunik, kes tegeleb nii Saare- kui ka Pärnumaaga ja kelle elukoht ei pruugi olla Saaremaal.

Eesti Päevaleht kirjutas, et kuigi konkurss talituste juhtide ametikohtadele käib juba oktoobri lõpust, ei ole rahandusministeeriumil veel ametijuhendit, millest selguks, mida talituse juhi töö endast täpselt kujutab. Samuti ei ole avalik palgaaste, mis neile määratakse. See otsus tuleb teha rahandusministeeriumis loodava regionaalhalduse osakonna juhil, kes hakkab juhtima kõiki maakondlikke talitusi.

Kes ametisse saab, loodab ministeerium selgeks saada veel enne jõule. Talituste juhid peaksid ametisse astuma 2. jaanuarist.

Maavalitsuste tegevuse lõpetamise tõttu alustab 1. jaanuarist 2018 rahandusministeeriumi koosseisus tööd regionaalhalduse osakond, mis võtab üle osa maavalitsuste seniseid ülesandeid ja mille koosseisus tegutsevad ka igas maakonnas talitused. Uue regionaalhalduse osakonna juhatajaks saab Väino Tõemets.