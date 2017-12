“On aasta pimedaim aeg, mil taevas ulatab maale ja valgus pimedusele käe. Pärast suveajalt talveajale üleminekut näivad õhtud eriti pikad ja pimedad,” kirjutab endine päästeteenistuse töötaja Almi Tugev. Praegune ajahetk on sobilik mõtisklemiseks. Ühel õhtul kustutasin lambid, seiskasin kodutehnika – vaikus. Meenutades lapsepõlve ja sõjajärgset aega, süütasin laual küünla.”



Tuleb tõdeda, et aeg-ajalt nostalgitsen möödunut meenutades. Aastakümneid tagasi oli elu loomupäraselt lihtne. Videvikutundidel, enne petrooleumilambi süütamist, istusime vanaemaga akna all või pliidi ees, millest hoovas mõnusat koldesoojust, ning jälgisime värelevate tuleleekide mängu. Sukavardad väledalt välkumas, vestis vanaema muinasjutte või laulis imekaunil häälel. Valmisid lambavillased mustrilised sokid, kindad ja sallid ehk kõik see, mida pere vajas või mis kingikotti sobis.

Tol ajal ei olnud raadiot, televiisorit ega abistavaid kodumasinaid, rääkimata arvutist või nutitelefonist. Polnud elektritki. Pesu triigiti massiivse söetriikrauaga, toiduained lasti pikema säilivusaja tagamiseks mannerguga külma kaevuvette. Hea, kui ühes külaperes oli telefon, et häda korral sai erakorralist abi sai kutsuda.

Olles oma elutöö teinud päästetöötajana, ei kujuta sellist elukorraldust enam ettegi. Mobiiltelefonist on saanud imevahend elupäästmisel ja sõber eakaile üksinduses, mille kaudu sõpruskonnaga kontakteeruda.

Ometi elati ja oldi rõõmsameelsemad – ega siis osatud tänapäevastest hüvedest unistadagi.

Inimesed olid tasakaalukad, mõistvad, tolerantsed. Ei olnud nii palju oma nina upitamist kaaslase arvelt ega teerulliga ülesõitmist, nagu praegu.

Maakodu vaikuses õppisid lapsed loodust kuulama ja nägema. Hommikuses päikesepunas imetleti aknaklaasil sätendavaid jääroose, tihase toksimist nööri otsa riputatud pekitükil, värvikate leevikeste askeldamist sireliokstes. Oli aega kuulata langevate kristalsete lumehelveste tasast sosinat, vaadata tuules kiikuvaid puuoksi. Talved olid tol ajal külmad, tuisused ja lumerohked. Vahel ulatusid lumehanged katuseräästani, hangedesse oli põnev looklevaid tunneleid või koopaid kaevata.

Nüüd on meil kõik hüved, kuid vaatamata sellele elame väga rahutus, mitmete sõjakollete ja muude pahedega käärivas maailmas. Miks on väikeriik Eesti mitmete pahede poolest Euroopas esikohal? Kuhu on kadumas empaatiavõime, eetika, esteetika, tolerantsus, halastus? Miks oleme muutumas egoistlikeks, kasumiahneteks staaritsejateks? Pead tõstab pinnapealne ja kerglane elustiil.

Kunagistest esteetikatundidest meenuvad pedagoogide õpetused kaaskodanike märkamisest, hoolivusest ja austusest. Õpetajat peeti toona maa soolaks. Aupaklikult tervitasid õpilased koolmeistreid, tundides valitses distsipliin. Missuguseks kujuneb tänaste kurikaelte, tegelikult aga õnnetute, armastuseta jäetud laste elutee ja tulevik?

Mõistagi on Eesti tulevik meie noorte kätes, nemad on tulevased lapsevanemad, emad-isad, kes elu edasi viivad. Paraku esineb küllaltki sageli vaimset vägivalda, põhjendamatut ja pahatahtlikku rünnakut. Siinkohal on sobiv tsiteerida piiblit: “Õige süda mõtleb, mida vastata, aga õelate suu purskab kurjust.”

On üldteada tõsiasi, et õelus sünnitab õelust ja kuri tuleb võita heaga. Kõike probleeme saab lahendada kokkulepete ja läbirääkimiste teel. Andestagem ja naeratagem üksteisele ning elukeskkond me ümber saab kaunimaks.

Südantsoojendavat jõulukuud!