Tulihingeline sisekujundaja, Saaremaa juurtega Brette Saar ja tema elukaaslane Bert Lepik avasid Kuressaares sisustuspoe, mille sarnaseid võib kohata kargetes Skandinaaviamaades.





Pihtla tee 24 paksude maakivist seintega majas asuv pood nimega Höme kasvas välja Brette sisekujundusblogist Pintsli ja Kohvriga. Bert on lisaks aastaid tegelenud mööbliga. Seni vahelduva eduga Kuressaares ja Pärnus (kust Bert pärit on) peatunud noored otsustasid nüüd paikseks jääda Saaremaal ning siin leidis kodu ka nende Höme.

Saaremaale sattus Bert tegelikult juba seitse aastat tagasi. Siis tuli ta siia laevaehitust õppima. Kooli viimasel aastal tutvus ta aga Brettega. “Mitu aastat käisime ühes koolis ja siis õpingute viimasel nädalal kohtusime,” rääkis Bert. “See oli küll armastus esimesest silmapilgust,” kinnitas Brette.

Laiatarbekaupa pole



Märksõnu on Höme juures mitmeid. Sealt leiab kasutatud mööblit, hoopis teistsuguseid sisekujunduselemente kui laialt levinud sisustuspoodidest, nipsasjakesi, kriidivärve, šabloone jmt – ühesõnaga kõike, mida tarvis ühe vintage stiilis kodu isikupäraselt sisustamiseks.

“Poe avamine oligi lõpuks vältimatu, sest meil ei mahtunud asjad enam koju ära,” naeris Bert Lepik. “Brette on heas mõttes šopahoolik, kondab mööda taaskasutuspoode ja kaltsukaid, et sealt pärleid leida,” kirjeldas ta oma kaaslast.

Suurem osa Hömes leiduvast kraamist on pärit Euroopa erinevatest nurkadest. “Käisime mööda Euroopat ja otsisime ägedaid kohti, kust hakata asju kohale tellima, ja panimegi erinevatest riikidest pärit kraamist kokku oma kaubavaliku, mis nüüd on siin,” rääkis Brette Saar.

Tema hinnangul saab põnev olema, millised nende kaubareisid edaspidi välja näevad. “Ma arvan, et saame hakkama,” on poe perenaine optimistlik.

Ametlikult avati pood sel esmaspäeval. Tuttavatele ja pereliikmetele olid uksed lahti aga juba läinud reedel. Tagasiside on seejuures olnud ainult soe ja positiivne ning seda sugugi mitte ainult oma lähedastelt.

Suuremat reklaami pole Brette ja Bert poele teha jõudnudki, sest viimased poolteist kuud on nad sisuliselt Hömes elanud. Ruumid vajasid õdusa poe sisseseadmiseks ehitustöid. Samuti oli neid vaja natuke soojustada.

Ootused Höme osas on noortel aga suured. Seda enam, et midagi taolist pole Saaremaal ja tegelikult mitte päris sellist ka mandril seni olnud. “Võib-olla ongi tore, et on midagi täiesti uut. See erineb ju niivõrd palju teistest massitoodangu poodidest,” märkis Bert Lepik. “Siin on asju, mida kellelgi teisel ei ole.”

Ainus pind osutus õigeks



Brette Saare hinnangul on eriti mõnus just see, et sedavõrd teistmoodi pood asub just nimelt Saaremaal, mitte mandril. “Ongi selline eksklusiivne koht. Aga eks üritame endale ka mand­ril kliente leida ja teeme ka sinnapoole turundust,” arvas Brette.

Ruume oma poele ei olnud Kuressaares seejuures just lihtne leida. Brette oli pilgu peale pannud küll ühele pinnale vanalinnas, mis oleks oma suurte vitriinakendega olnud Hömele ideaalne paik, ent tollest tuli suu puhtaks pühkida.

Samas ei kujutakski seda­sorti poodi mõnes teises tavaliste valgete seintega ruumis ette. Seega tundub, et ainus pind, mis nad Hömele leidsid, ongi selle poe jaoks õige.

Höme nime lugu



Brette Saare ja Bert Lepiku sõnul on kaupluse nimel Höme oma tähendus olemas. Home tähendab inglise keeles kodu ja ö-täht selle keskel tuleb rootsi keelest, viidates saarele. “Kokku ongi kodusaar. Pealegi olen mina ka Saar,” täpsustas Brette. “Nii et kuidagi see kenasti koos toimib.”

Hirveke, kes Höme logo ehib, on omakorda viide sellele, et Bert on jahimees. Ja Saaremaa on üks hirverohkemaid piirkondi Eestis. Kast, mis logo raamib, tähendab aga sisustuse osas väljaspool kasti mõtlemist. Seega on Höme puhul kõigel oma tähendus.