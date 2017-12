“Abivajajaid on meie kõigi ümber igal pool ja igal ajal. Iga väikese naeratuse taga võivad tegelikult olla suured mured,” kirjutab Orissaare gümnaasiumi 10. klassi õpilane Karmen Kaljuste.



Käes on jälle see imeline aeg aastas, mil majad säravad jõulutuledes, paljudel on kuused juba tuppa toodud ja ehitud ning perekonnad peavad juba mitmendat nädalat plaane, kes kellele jõulupühadel külla läheb ning mida maitsvat jõululauale kaasa vaaritatakse. Nagu igal aastal.

Jõulud toovad perekonnad ja sõbrad taas kokku, hoolimata sellest, kus keegi oma igapäevatoimetusi teeb. Jõulud ei ole aga kõigile alati nii rõõmurohked.

Igal aastal, nähes televiisoris neid suuri heategevusprojekte, nagu “Inglite aeg” ja “Jõulusoojus”, ning kuuldes kõiki neid hingekriipivaid lugusid, mis muserdavad igaüht, mõistan ma, kuidas mul on tegelikult vedanud.

Me kõik soovime, et meiega oleks kõik ideaalses korras – et kõik läheks nii, nagu meie seda soovime. Koolilapsed soovivad, et nende hinded oleksid tipp-topp korras, ja nende vanemad soovivad sedasama. Samuti soovivad kõik, et neil oleks töö juures kõik hästi jne, kuid tihti kipume me unustama seda, mis on jõuluajal tähtsaim. See on perekond.

Näeme teleekraanilt seda, kuidas inimeste elud on üheainsa silmapilguga pea peale pööratud. Äkilised tervisehädad, millele järgnevad tohutud ravikulud, mida pered tasuda ei jaksa.

Kuid need on ainult vähesed lood, mis jõuavad avalikkuse ette. Abivajajaid on tegelikult meie kõigi ümber igal pool ja igal ajal. Iga väikese naeratuse taga võivad tegelikult olla suured mured.

Kui selliseid lugusid kuuleme, koputavad inglid meie õlgadel taas kord meie südamele. Nad annavad teada, et meie kõigi võimuses on neid abivajajaid kuidagimoodi aidata.

Samuti peame me kõik mõistma, kuidas meil on tegelikult vedanud. Mõistma, et kui meie endi ja meie perega on kõik korras, kui me hoiame kokku ning meil on maailma parimad sõbrad, on meiega kõik kõige paremas korras. Seda peame me endale ise lihtsalt pidevalt sisendama.

Kuulakem kõik koos neid ingleid meie südamele koputamas ja aidakem neid, kes seda tõeliselt vajavad. Siis hoiavad needsamad inglid meid ja meie lähedasi tervete ja rõõmsatena.