Karja segakoor sai 150

Laul liidab, laul liigutab, laul tervendab, laul kosutab hinge – nii võib öelda iga kirikuline, kes pühapäeva hommikul Karja kirikusse kontsertpalvust kuulama tuli. Karja segakoor tähistas sellega oma sünnipäeva.

On teada, et 150 aasta eest, 1867. aastal, asutas köster-koolijuht Karl Allas Koiklas esimese laulukoori. 135 aastat tagasi, 1882. aasta jõululaupäeval, kõlas aga Karja kirikus esmakordselt neljahäälne koorilaul, mis kirikuliste poolt väga sooja vastuvõtu leidis. Koori juhatas siis koolmeister Mihkel Oks.

Praegu laulab Karja segakooris 27 lauljat, koori juhatab 35-ndat aastat Tiina Oks. Rõõm on tõdeda, et koori koosseis on viimastel aastatel tublisti täienenud ja noorenenud ning uuel aastal on meiega liitumas veel üks laulja.

Kontsertpalvusele kutsusime külalisteks koori pikaajalised truud koostööpartnerid Taritust koos dirigent Anneli Tarkmeelega ja inglihäälselt kokkukõlava naisansambli Saugast, kelle juhendaja on Marge Lumisalu. “Üksteist peab hoidma” kõlaski kirikus kolme kollektiivi koos laulduna lummavalt, liigutavalt ja võimsalt.

Täname Karja kirikut, õpetaja Veiko Vihurit ja kõiki, kes tulid meie ühisest energiast osa saama. Tuhat tänu ka esinejatele – see oli tõeline jõuluime. “Looja, hoia Maarjamaad” jäi kiriku seinte vahele veel kauaks helisema.

Aina Tomson