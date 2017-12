Kärla raamatukogu võõrustas kolleege

Reedel võõrustasid Kärla raamatukogu juhataja Ülle Maimann (fotol) ja raamatukoguhoidja Kaie Niit kolleege Saare maakonna keskraamatukogust.



“10. detsembril möödus neli kuud avamisest. Kõik kolleegid pole veel jõudnud meie uut maja külastada, kuigi uudistajaid on olnud üksjagu. Täna tulevad siis keskraamatukogu inimesed,” andis Ülle Maimann reedel teada.

Juhataja sõnul on uut raamatukogu külastanud raamatusõbrad nii Saare- kui ka mandrimaalt. Üsna palju on käinud ka väliskülalisi.

“Nad tulevad, vaatavad ringi ja tihti küsivad, kas pildistada tohib. Meie muidugi lubame. Kõik on vaimustuses olnud,” tõdes Maimann.

Soolaleivalised ei ole raamatukogule üksnes raamatuid kinkinud. Maaraamatukogude töötajad tõid kolm suurt raamitud fotot. Maimanni sõnul valisid nad pildid Kärla vanade vaadetega ise muuseumis välja. Need suurendati ja raamiti ning kingiti raamatukogule. Nüüd ehivad need pildid raamatukogu saali. Eraldi näitus on Kärla laste tehtud talvepiltidest.

Järgmisel aastal planeerivad Saaremaale sõita rahvusraamatukogu töötajad.

“Informatsioon on üle Eesti laiali läinud. Kõik kolleegid tahavad meie uut maja näha. Rahvusraamatukogu töötajad on lubanud külla tulla ja küllap tuleb teistestki raamatukogudest,” rääkis Maimann.

Raamatukogu külastatavus on enne jõule suurenenud. Saarlased on pikkade pühade ajal varmad lugema. Viimasel ajal on nõutavamad raamatud Muhu krimikirjaniku Katrin Pautsi õõvajutud, samuti tuntakse huvi elulooraamatute vastu. Heli Läätse elulooraamat on üks neist.

Saaremaa keskraamatukogu direktor Anu Vahter kinkis Ülle Maimannile jõulumeene, soovides nii raamatukogurahvale kui ka külastajaile meeldivat aasta lõppu ja lugemiselamusi uuel aastal.