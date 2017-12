Karskusliit kutsub täiskasvanuid asetama lapsi esiplaanile ja veetma koos lastega kaineid jõulusid.



Mullu Eestis esmakordselt kõlanud kainete jõulude veetmise üleskutse idee on pärit Soomest, kus paljude organisatsioonide ühiskampaania on juba 20 aastat kutsunud inimesi kinkima lastele kaineid jõulusid, teatas karskusliit BNS-ile.

Puhkused ja vaba aeg ehitavad olulisel määral üles laste ja vanemate vahelist suhet, teatas liit. Neil aegadel tehtavad valikud mõjutavad otsustavalt argielu. Head kogemused pühadest mõjutavad laste arengut ja mälestusi positiivselt. Paraku mäletavad liiga paljud lapsed pühadest just täiskasvanute meelemürkide kasutamist. Need kogemused mõjutavad last elu lõpuni.