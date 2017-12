Kuressaarlased pelgavad kummalisi tülitajaid

Saarlased kurdavad sotsiaalmeedias, et Kuressaares tülitavad ja hirmutavad kaaskodanikke kummalise käitumisega inimesed.



Facebooki grupis “Märgatud: Saaremaal” kirjutas üks postitaja 16. detsembril, kuidas ta Rüütli spaa lähedal märkas selja taha vaadates “väga seltsivat selli” valgetes viigipükstes ja tumedas jopes. Noormehele rohkem tähelepanu pööramata jätkas ta oma teed.

“Kui Uue tänava parkla lähedale jõudsin, oli jorss mul ikka veel sabas,” kirjutas postitaja. “Jäin seisma. Ta tõmbas taskust valge lapi välja – mis võis olla ka salvrätik. /—/ Kuna esimest korda nägin toda tegelast ning et ta ikka veel sabas oli, mõtlesin, et ehk on tal kloroform või muud sarnast, mida kasutatakse inimese koheseks uinutamiseks.”

Kui jälitatav oli talle järgnenud noormehelt ähvardavalt küsinud: “Mis jälitad, tahad nuga saada või mis su probleem on?”, olnud tolle ainukene vastus: “Aa, okei.” “Siis oli ta juba nelja tuule poole teel,” kirjutas postitaja.

Tule vanaemaga kaasa!



Pühapäeval kirjutas teine saarlane, kuidas pühapäeval küsis võõras vanem naisterahvas tema lapselt ühes Kuressaare kaupluses, kas see vanaemaga kaasa ei taha tulla.

“Tegemist polnud kohe kindlasti meie vanaemadest mitte kummagagi,” märkis kirjutaja. “Asi lõppes sellega, et olin sunnitud lapse ja vana naise vahele seisma ja lõpuks lapsega poest väljuma, tal käest hoides.” Postitaja kirjelduse järgi oli last tülitanud tumedasilmsel naisel peas valge müts ja seljas pikem valge jope. “See pole naljakas, võõraid lapsi niimoodi kõnetada!” leidis kirjutaja.

Teine saarlane kirjeldas esmaspäeval Kuressaare ühiskondlikus asutuses kohtumist seal istunud mehega. “Nilbe vanamees tumedate halliseguste juustega ja kollakasbeeži jopega tegi minu aasta ja kaheksa kuud vana lapse suunas keelega rõvedaid limpsimisliigutusi ja ringe,” kirjeldas postituse autor. “Kui küsisin vanamehelt, mis puue tal on ja kas ta ravib end kuskil, keeras pea ära ja naeris omaette.”

Kirjutaja avaldab imestust, miks lastakse “mingitel pervertidel” viisakas kohas jalgu puhata ega aeta neid välja.

Poe ega asutuse juhataja intsidente kommenteerida ei soovinud, lisades, et neile pole juhtunust teada antud. Ka Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Juhandi sõnul kummastki – kaupluses ja ühiskondlikus asutuses juhtunud – intsidendist politseile teatatud ei ole.

Helistage politseisse



“Julgustan kõiki inimesi politseile teatama, kui keegi teeb avalikus ruumis midagi häirivat või sellist, mis tundub ohtlik,” ütles Juhandi. Ta lisas, et hoiatuste postitamisest sotsiaalmeediasse on vähe abi.

“Taolistest juhtumitest tuleb teada anda hädaabinumbril 112, siis saab politsei reaalset ohtu ennetada või selle kõrvaldada,” rääkis Juhandi.

Ka Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar tõdes, et sotsiaalmeediasse postitamisest on vähe abi. “Kui keegi avalikku korda rikub ja inimesi häirib, tuleb sellest politseile teada anda,” lausus ta.

Politseijuht viitas korrakaitseseadusele, mille järgi on avalikus kohas keelatud käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil. Seaduse järgi ei tohi teist inimest sõnaga, žestiga või muul moel solvata, hirmutada ega ähvardada. Samuti on keelatud pakkuda teisele inimesele häirival viisil kaupa või teenust või kerjata.

Mees nuias kojusõiduks raha



Eile olid Saarte Hääle töötajad tunnistajaks, kuidas üks tumedas jopes ja heledais pükstes keskealine mees Kuressaare kesklinnas inimestelt raha nuias.

Kui üks ajakirjanikest kohapeale asja uurima läks, küsis mees parasjagu raha kahelt teismeliselt tüdrukult. Nende keeldumise peale pöördus mees ligi astunud ajakirjaniku poole, küsides temalt sente. Kui ajakirjanik küsis, milleks mehel raha tarvis on, vastas too, et kojusõiduks. Ning et ta elab Ilplas.

Selle aja peale, kui toimetuse töötaja inimesi tülitanud mehest politseile teatades kõne lõpetas, oli mees jõudnud juba vaateväljalt kaduda.