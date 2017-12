Lihatööstus võttis šnitti vanaemadelt

Tänavuseks talvehooajaks on Saaremaa Lihatööstus turule toonud viis uut toodet. Ent mõned uued tooted on hoopiski vanad head taas tootmisesse võetud pühaderoad.

Saaremaa Lihatööstuse juhatuse esimehe Kristjan Leedo sõnul tahaksid nad ka sel hooajal müüa tavapärase koguse talvetooteid. Nii on plaan veri- ja tanguvorste müüa vähemalt 100–120 tonni, praade 50–60 tonni ning sülti ja pasteeti samuti 100 tonni kanti.

Ehtsat sülti ja röövlipraadi



Täiesti uute toodete kõrval on Leedo sõnul neil tänavu mitu uut “vana” toodet, mis kunagi on tootmises juba olnud. Nüüd otsustati neid taas tootma hakata. “Näiteks Öige talusült, see meeldib mulle endale ka kõige rohkem,” tõdes Leedo.

Tööstuse peatehnoloog Malle Mägi märkis, et kuna neil on tööstuse jaoks kaks aastaaega – suvi ja talv –, siis arendavadki nad oma tootearendusgrupiga uusi tooteid vastavalt turu ootustele ja hooajale.

“Nagu Kristjan mainis, oleme osaliselt taaselustanud meie emade ja vanaemade aegseid retsepte,” rääkis Mägi, lisades, et nõnda saigi taas valmistama hakatud ka seda Öiget talusülti. Peatehnoloog selgitas, et kui enamik sülte Eesti turul on nn tarrendtooted, mis on tehtud želatiini baasil, siis see sült valmib klassikalisel moel. “Ikka seapea ja koodid ja kamar, tänu millele tekib kallerdis loomulikul viisil loomsest kollageenist, mitte želatiinist.”

Samuti tõi lihatööstus sel talvehooajal sortimenti tagasi Saaremaa röövliprae. Ka see on Malle Mägi sõnul olnud umbkaudu paarkümmend aastat varjusurmas. “Aga see on klassikaline ribipraad küüslaugu, soola ja pipraga. Marinaadi selle juures kasutatud ei ole,” märkis ta.

Igal aastal üritab tööstus Mägi kinnitusel pakkuda midagi uut ka verivorstide osas. Seega on tänavu turule toodud verivorstid linaseemnetega. “Paljudele on linaseemned esialgu natuke hirmutavad, et kuidas kokku sobib, aga Õhtulehe pimetestis saime väga positiivset tagasisidet – saime esikoha!” on peatehnoloogil põhjust rõõmustada.

Uute toodete seas on ka eelküpsetatud Saaremaa seapraad, mis on mõeldud neile, kel aega vähe. “Nii saab prae kiiresti jõululaua jaoks valmis,” sõnas Malle Mägi. Uus toode on ka ahjuliha mustikases marinaadis.

Hiljutisel Tallinna toidumessil osales Saaremaa Lihatööstus samuti ühe päris uue tootega, mis ei olegi Malle Mägi sõnul võib-olla üksnes jõulu-, vaid rohkem eksklusiivklassi toode. Tegu on külmsuitsu veiselihaga.

Tänavune parim üllataja



“Kuna meil omanik tegeleb päris suures mahus veisekasvatusega, siis üritame selles liinis ka kogu aeg tooteid uuendada,” rääkis Mägi. “Nii saigi nüüd üks delikatesstoode jälle välja toodud, millega osalesime jõulutoodete konkursil,” sõnas ta. Külmsuitsu veiseliha pälvis konkursil parima üllatustoote tiitli.

Uus toode on ka ahjukana. “Me ise küll kanu ei kasvata, aga aasta algul, kui esimesed kanatooted said turule toodud, siis ütlesime, et vaatame, kuidas läheb,” rääkis Kristjan Leedo. “Kanakasvatuse mõte on meil jätkuvalt olemas, kuid kuna tegemist on niivõrd suure investeeringuga, peame vaatama, kas tarbija ootab Saaremaalt ka kana,” selgitas tööstuse juht. Selle baasilt saab otsustada. “Seni oleme müünud juba 150 tonni kana.”