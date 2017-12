Jõuluajal on poodides hullumaja ja klienditeenindajal on sel perioodil puhkepause pidada keeruline. Tunnen, et olen seetõttu tööpäeva lõpuks täiesti läbi. Kas mul on õigus kasutada oma ettenähtud puhkepause ka kiirel jõuluajal, kui poes on inimesi palju ja järjekorrad on pikad?



Vastab Mari-Liis Ivask, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:



Töölepingu seaduse alusel on tööandjal kohustus korraldada tööd selliselt, et töötajale oleks tagatud iga kuue tunni töötamise kohta vähemalt 30-minutiline vaheaeg puhkamiseks ja einestamiseks.

Lisaks peab tööandja vastavalt töötervishoiu ja töö­ohutuse seadusele võimaldama suure füüsilise või vaimse töökoormuse, pikaajalises sundasendis töötamise või monotoonse töö puhul ka tööpäeva jooksul tööaja hulka arvatavad vaheajad. Nende vaheaegade eesmärk ongi anda töötajale võimalus tööst lühiajaliselt puhata ja taastuda. Oluline on vältida nii füüsilist kui ka vaimset ülekoormust, et säilitada töötaja töövõimet ja hoida ära tööga seotud haigestumisi.

Pauside vajadus ja võimaldamine ei sõltu aastaajast või hooajast. Arusaadavalt on jõulud kaubanduses kiire ja intensiivne aeg. Vaatamata sellele peab klienditeenindaja siiski saama võimaluse tööpäeva sees süüa ja puhata, et olla oma töös tubli ja tähelepanelik kogu tööpäeva vältel. Kuna töö on vaid üks osa meie elust, siis peaks inimesel pärast tööd jätkuma energiat ka muudeks toimetusteks.

Pauside võimaldamine on tööandja kohustus. Kiiretel aegadel tuleks tööandjal töötajatega läbi rääkida ja kokku leppida, kuidas tööd võimalikult hästi nii korraldada, et kliendid oleksid teenindatud ja töötajatele saaks lubada ka puhkehetki. Oma panuse saavad ühtlasi anda kõik kliendid, varudes jõulude ostuhulluseks rohkem aega ja kannatust.