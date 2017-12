MULJE: Nõiduslik armastuslugu keldris

Kui Emmeliine Kuressaare linnuse vahimehe keldris mõne meetri kauguselt lõkkele peale puhudes selle põlema süütab, on lapsed “müüdud”. Ja täiskasvanud ka.

40 minutit kestva etenduse puhul teavad ju kõik, kuidas ajajoon loos liikuma peaks. Samas on sees ootusärevus, mis nüüd järgmiseks tuleb.

Kuressaare Linnateatri “Kunksmoori” lavastus on Kuressaare teatriloos üsna omalaadne verstapost. Esiteks uue mängukoha ja teiseks väga eriilmelise lahenduse tõttu. Lugu on hea niikuinii.

Aino Perviku legendaarsel Kunksmoori lool on olemas üks heade lasteraamatute tunnus. Täiskasvanud leiavad ridade vahelt palju-palju sellist, mis eluväärtuste üle mõtlema paneb ja tekitab soovi olla veidi parem inimene.

Mõne teada-tuntud looga lavale tulek on alati väike risk. Inimestel on see lugu peas olemas. Rolli mängib see, kas etenduse loojad suudavad pakkuda raamatut lugenule äratundmisrõõmu või hoopis uue looga neil silma särama panna.

Rauno Kaibiaineni lavastatud “Kunksmoor” täitis mõlemad ülesanded. Oli teada-tuntud lugu ja oli ka suurepärane lavastus, mille edule aitasid kaasa nii eripärane mängukoht, kujundus, efektid kui ka näitlejatööd.

Vahimehe keldrisse ei kujutagi ette midagi muud kui üht korralikku nõiamajakest. Olgugi et mänguruumi oli vaid loetud ruutmeetrid ja tagumiste ridade publikul tuli toimuva nägemiseks end veidi ettepoole küünitada, suudeti salapäraga looritatuna end ilusasti mängima mahutada.

Ruumipuudust leevendas etenduse pärliks kujunenud teater teatris. Kunksmoori voodile kardina ettetõmbamine ja valgustuse abil tekitatud varjuteater pani endalt küsima, kas see on ikka päriselt? Kas on tegu mingi kangemat sorti nõiakunsti või tänapäevaste visuaalsete vahendite kasutamisega. Varjuteatris mängitud kapten Trummi opereerimise-ravimise või Kunksmoori muutumise stseenid olid võimsad. Lisame siia nõiakatlast tõusvad aurud ja kamina iseeneslikud süttimised. Nõiduslikud lood.

Kunksmoori mänginud Merilin Kirbitsa ja Jürgen Ganseni (kapten Trumm) töö oli aus ja hea. Nad olid täpselt sellised, nagu nad olema pidid. Kirbits Kunksmoorina suutis mängida ühe käe sõrmede jagu emotsionaalselt erinevaid rolle. Gansen kapten Trummina juhtis Kunksmoori läbi nende emotsioonitormide.

Kunksmoor on küll lastelavastus, kuid tekst ja lugu panid mõtlema pigem lapsevanemad. Kunksmoor tuletas oma tegemistega meelde, kui tähtis on asjade sisu, mitte asi ise, ja Trumm seletas, kuidas vastuseid tuleb leida iseendast.