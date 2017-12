Püüa andis Saaremaa muuseumi Valgele üle

Eile oli viimane tööpäev kauaaegsel Saaremaa muuseumi juhil Endel Püüal, kelle asemel on tänasest ametis Rita Valge.





Eile keskpäeval öeldi Kuressaare linnuse kapiitlisaalis Endel Püüale ligi kolme aastakümne pikkuseks kujunenud direktoritöö eest sooje tänusõnu nii vallavalitsuse, kultuuriministeeriumi kui ka kolleegide ja koostööpartnerite poolt.

Püüa nentis, et kui arvestada nii nõukaaegseid kultuurikomitee esimehi kui ka Eesti Vabariigi aegseid kultuuriministreid, on ta oma karjääri jooksul töötanud ühtekokku 17 inimese alluvuses. Endel Püüa käes on nüüd ka mitteametlik Saaremaa muuseumi direktori ametiaja rekord – 29 aastat üheksa kuud ja 11 päeva. Enne teda oli staažikaim muuseumijuht Timo­teus Linna.

Oma töö jätkajale Rita Valgele soovis Püüa jõudu, nentides, et muuseumi esimese naisjuhi ees seisab tõsine väljakutse uus struktuur korralikult tööle panna. Valge kinnitas Saarte Häälele, et Püüa peaks tema nägemuse järgi tööd muuseumis kindlasti jätkama ja sellise pakkumise kavatseb ta endisele direktorile teha.

Mis puutub muuseumi tulevasse struktuuri, siis sellest ei soovinud uus muuseumijuht veel rääkida, viidates soovile kõigepealt asutuse argipäeva sisse elada. “Kaardistaks nõrgad kohad ära ja vaataks siis, milliseid muudatusi on vaja struktuuris teha,” sõnas ta.