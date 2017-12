Rahvastikutoimingud koonduvad Kuressaarde

Saaremaa vallas hakatakse perekonnaseisutoiminguid edaspidi registreerima esialgu Kuressaares, Orissaares ja Leisis.



Seoses maavalitsuste kadumise ja uute valdade tekkega lähevad perekonnaseisuasutuste ülesanded üle maakonnakeskuste omavalitsustele.

Saaremaa vallavalitsuses hakkab tööle kaks rahvastikutoimingutega tegelevat töötajat, kes registreerivad sünnid-surmad ning vajadusel panevad inimesi paari ja lahutavad abielusid.

Uuest aastast vallavalitsuse tugiteenuste osakonda juhtima hakkava Alo Heinsalu (pildil) sõnul saab uuest aastast sünde ja surmi registreerida ka Leisi ja Orissaare teenuskeskuses. Mõlemas on vastava pädevusega inimene olemas. Teistes teenuskeskustes neid toiminguid esialgu teha ei saa. Heinsalu märkis, et vajadusel saab ametnikke selleks alati koolitada.

Alo Heinsalu sõnul on suundumus selline, et inimesed käivad sünni- ja surmatoiminguid tegemas aina rohkem Kuressaares.

Selle aasta 11 kuu statistika näitab, et 244 sünnist on 183 registreeritud maavalitsuses, Kuressaare linnavalitsuses või Lääne-Saare vallavalitsuses. Ülejäänud on registreeritud maapiirkondades.

Surmadest on Kuressaares registreeritud 272 363-st.