Salmel näeb täna trükisooja “Sörulase aabitsat”

Salme rahvamajas saab täna pensionäride jõulupeol esimest korda näha värskelt valminud “Sörulase aabitsat”.



Aabitsa koostaja Mari Lepik ütles, et plaanis on raamatust natuke rääkida ja esimesed eksemplarid tellijatele ka kätte jagada. Päris esitlused on kavas uuel aastal.

Suurema ettevõtmisena on plaanitud “Suur sörulaste aabitsapidu” Anseküla seltsimajas 4. jaanuaril. See on aabitsategijate pidu raamatu valmimise ja EV100 tähistamiseks. “Räägime aabitsa tegemisest, täname tegijaid, väljas on aabitsapiltide näitus. Saab võtta autogramme ja tegijatega vestelda,” rääkis Lepik.

EV100 “Pidu igas külas” raames toimuv üritus on osaliselt kutsetega, kuna seltsimaja on väike, aga õhtune Küi kontsert ja laste tantsuõhtu on avatud kõigile.