Kuressaare peatänavale Audi keskuse juurde kavandatava purskkaevu “Töll töuseb” maksumus küünib 160 000 euroni, mis võrdub kahe uue korteri hinnaga Kuressaares.





Kuressaare linnavalitsuse korraldatud Tallinna tänava purskkaevu ideekavandite konkursi võitis aprillis kavand “Töll töuseb”. Žürii hindas Tiina Tuuliku, Terje Truumaa ja Tiit Kuke kavandi ideeliselt tugevaks, lahenduse uudseks ja oma kontseptsioonilt mõjuvaks.

Nüüd on selgunud ka purskkaevu eeldatav maksumus – 160 000 eurot, mis linnavalitsuse teatel lähtub ideekonkursi tulemusel tehtud põhiprojektist ja purskkaevu tehnilisest lahendusest. Viimane kätkeb endas vee- ja valguslahendust ning raudbetoonist konstruktsioonis paiknevat ruumi tehnoloogilistele seadmetele ja veemahutile.

Võrdluseks võib tuua, et sama summa eest saab praegu Kuressaares soetada kaks täiesti uut korterit Merikotka elurajoonis ja samasse suurusjärku hinnatakse Tori jõesadama ehitustöid.

Purskkaevu küsimus kerkis hiljuti ka Saaremaa vallavolikogu arengukomisjonis, kus abivallavanem Mart Mäeker selgitas, et vallale on laekunud palju investeeringusoove ning neid tuleb kindlasti veel juurde. Seetõttu tuleb otsustada, milliseid investeeringuid peetakse piisavalt oluliseks.

Mäeker, kes arvas, et purskkaev ei ole praegu valla jaoks kõige olulisem teema, uuris komisjonilt, kas veesilma ehitushange tuleks välja kuulutada kohe või kunagi edaspidi.

Arengukomisjon jõudis seisukohale, et vallal on praegu olulisemaid investeeringuid, kuid kuna tegemist on linna peatänava ääres oleva avaliku ruumiga, mis tõstab linna sissesõidu atraktiivsust, tuleb selle teema juurde järgmisel aastal tagasi tulla.