Veiniklubi tähistas oma 10. sünnipäeva Uus-Meremaal

19 veini- ja reisihuvilist saarlast põrutas novembris paariks nädalaks Uus-Meremaale. Traditsioonilisel veinireisil tähistatigi klubi ümmargust sünnipäeva.

Reisi ühe organisaatori, veiniklubisse kuuluva Silva Noogi sõnul sai seltskond kokku vähem kui tunniga. Soovijaid, kes tahtnuks Uus-Meremaad väisata, oli rohkemgi. Veinigiidiks oli tuntud veiniekspert ja sommeljee Urvo Ugandi.

Uus-Meremaa valiti sihtkohaks seepärast, et see tundus põnev, kauge ja klubiliste jaoks seni avastamata maa. Nõnda oligi eesmärk tutvuda ühe kõige kiiremini areneva veinitööstusega maailmas, külastada sealseid veinimõisaid ja nautida kohalikke veine. Sealsed peamised viinamarjasordid on Savignon Blanc (hetkel Uus-Meremaa enimkasvatatud sort), Chardonnay ja Pinot Noir.

Sõit kullakaevajate piirkonnas



Reisiseltskond maandus Aucklandis 22. novembril, kust jätkus lend Lõunasaarele Blenheimi linna. Viie päeva jooksul tutvusid saarlased Marlborough´ ja Nelsoni veinipiirkondadega. Toimusid degustatsioonid veinimõisates ja lõunasöögid veiniaedades.

Läbi käidi ka Nelsoni ja Haveloci linn ning Westport ja Greimouth. Lõunasaarel sõidetigi Blenheimist Westporti ehk sisuliselt saare ühest servast teise. “Tee sinna viis enamjaolt mööda Bulleri jõe kallast, mis oli ennevanasti tuntud kullakaevajate piirkonnana,” märkis Nook. Kusjuures jõest kaevandatakse kulda tänapäevani.

Koos roniti ka Buller Gorge Swing Bridge´il ehk ripp-sillal, mis on Uus-Meremaa pikim – koguni 110 m pikk. “Tegime kiljudes trossisõitu,” sõnas Nook.

Westportist sõideti mööda ookeani kallast allapoole, kasteti jalad ka vette ja korjati kive Pendicular Pointis. “Sealt edasi läksime juba Punakaikkisse, kuulasime veemühinat maaalustes koobastes ja vaatasime Pancake Rocksis eriskummalisi kaljusid,” kirjeldas Silva Nook.

Lõpuks jõuti välja Greymouthi linnakesse, kust alustati tagasiteed, et jõuda tagasi juba koduseks saanud Blenheimi. “Suur tänu tublile bussijuhile, kes oskas kõikide kaunite kohtade kohta lugusid rääkida,” kiitis Nook.

Šampanjabasseinid ja mullitav muda



27. novembri õhtul suunduti Lõunasaarelt Põhjasaarele, praam kulges Pictoni sadamast Wellingtoni kolm ja pool tundi. “Nelja päeva jooksul külastasime Wairarapa, Hawkes Bay, Gisborne´i ja Aucklandi veinipiirkondi. Sõitsime päevas umbes 350 km,” rääkis Nook. Ööbiti Napieris, Gisborne´is ja Rotoruas, kus oli veidi pikemalt aega ka linnadega tutvuda. “Rotorua linnas nägime näiteks traditsioonilisi maooride puunikerdisi ja palvemaju,” märkis ta.

Saarlased osalesid ka Maoori õhtul, kus olid kavas maoori tantsud ja pidusöök, milles tänapäevane köök põimus traditsioonilise hang´iga ehk maa sees küpsetatud roaga.

Külastati ka Wai-o-Tapu termaalala, kus nähti kuulsaid šampanjabasseine, kuumaveegeisreid, mullitavat muda, auravat maapinda ja hiiglaslikke vulkaanikraatreid.

Auckland oli juba korralikult jõuluehtes, põnev ja elav. Noogi sõnul on tegemist kultuurse linnaga kahe sadama vahel. “Paarist päevast selles toredas linnas jäi väheks,” tunnistas ta. Ajal, mil saarlased Aucklandis viibisid, algas Uus-Meremaal aga hoopiski suvi.

Esimese reisi tegi veiniklubi 2013. aastal Gruusiasse, järgmise Lõuna-Aafrika Vabariiki ning aasta tagasi käidi koos Portugalis. Veiniklubi president on kõik kümme tegutsemisaastat olnud Märt Käesel.