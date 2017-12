155 sokipaari valmistasid ajateenijatele palju rõõmu

Teisipäeval said kõik Saare maakonna sõdurpoisid endale villased sokid. Need ajateenijad, kes olid parajasti kas õppustel või puhkusel, saavad oma jõulukingi kätte siis, kui väeossa naasevad.





“Selleaastane sokikampaania on edukalt läbi viidud ning suutsime taas poisse üllatada ja tõdeda, et olime oodatud,” ütles naiskodukaitse Orissaare jaoskonna esinaine ja tänavuse sokikampaania korraldaja Anneli Pitk, lubades, et kümnes, juubelihõnguline sokikampaania toimub kindlasti.

“Seda traditsiooni ei saa lõpetada niikaua, kuni on kudujaid ja sokkide ootajaid,” lisas Orissaare jaoskonna liige Raili Nõgu, kes ka ise käis kootud sokke sõduritele üle andmas.

Kuigi sokikogumise aeg oli sel aastal lühem kui eelnevatel, oli rõõm tõdeda, et kudujad juba ootasid ja vajalik kogus sokke sai kiiresti kokku. Hulk sokipaare oli kohale toodud juba enne, kui kampaania välja kuulutati.

Näiteks aastaid sokikampaaniast osa võtnud kuduja Helgi Sepp tõi sõduritele 18 sokipaari ja Aili Mänd 10 paari. Mitme paari kudujaid oli päris mitu.

Teisipäeval viisid Anneli Pitk, Raili Nõgu, Gärolyn Saar ja Evely Aavik kõik sokid väeosadesse kohale.

Naiskodukaitsjad panevad ajateenijatele südamele, et kui keegi jäi sokipaarist ilma, võib ta võtta ühendust aadressil annelipitk@hot.ee ning siis lepitakse kokku, kuidas sokid sõdurile kätte toimetatakse, ning vajadusel kootakse sokke ka juurde.

NKK Saaremaa ringkonna, Kadi raadio ja Saarte Hääle sokikampaania toimub kindlasti ka järgmisel aastal. Kampaania idee autor ja eestvedaja oli esimestel aastatel ringkonna endine esinaine ja Saarte hääle ajakirjanik Rita Loel.