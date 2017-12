Saaremaa vald trahvis Mereranna ühistut 1000 euroga Tahulas asuvas elumajas tuleohutusnõuete rikkumise pärast, sama saatus võib tabada veel kümneid kolhoosiajal ehitatud kortermajade elanikke.

Korstnapühkija Madis Mäe ütles, et Tahula paneelmajas, milles kaheksa korterit kuulub Mereranna ühistule, ei vasta küttesüsteemid tänapäeva nõuetele. Mäe koostas Lääne-Saare valla tellimusel Tahulas asuva korterelamu Kuldne Kodu küttesüsteemide auditi.

Aastaid tagasi keskkütte väljavahetanud ahjudega kaasneb tulekahju- ja vinguoht. “Need ahjud on inimeste omalooming ja praeguste eeskirjade järgi selliseid küttesüsteeme olla ei tohi,” selgitas Mäe. “Lahendus on ehitada majadele peale teistsugused korstnad ja teistsugused küttekolded.”

Madis Mäe rääkis, et Tahula majas puudub korstnapühkijal võimalus ka katusele ronida. “Seal on vana korstna külge kinnitatud redeli ja majaseina vahe meeter ning ei ole võimalik katusele ronida.”

Korteriomanikele pole Saaremaal varem ettekirjutuste mittetäitmise eest sunniraha määratud. Madis Mäe peab aga probleemi väga ulatuslikuks.

“See on kõikide maal asuvate paneelmajade probleem üle vabariigi ja sellele pole seni lahendust leitud,” märkis korstnapühkija, kelle sõnul leidub Saare maakonnas sadakond korterelamut, kus küttesüsteemid ei vasta tuleohutusnõuetele.

“Neid maju on nii palju, et ei taha mõeldagi.”

Madis Mäe sõnul on küttesüsteemidele kehtivad nõuded aja jooksul muutunud. Kui varem võis ühe suitsulõõri peal olla nii ventilatsiooniauk kui ka puupliit, siis nüüd enam mitte. Kui varem võisid ühe suitsulõõri peal olla hoone erinevate korruste ahjud, siis tänapäeval nii ei või.

Kõige problemaatilisem olukord valitseb korstnapühkija Madis Mäe sõnul kolmekorruselistes majades, kus seadus ei luba kasutada ahikütet.

Tegelikult on selliseid maju maal praegu küllalt, näiteks Salmel. “Inimesi välja küüditada ju ei saa, nii et tekib küsimus, mida teha,” osutas Mäe. “ Öeldakse, et minge elektriküttele, aga siis oleks vaja juba uusi alajaamu.”

Saaremaa päästekomando juhataja Margus Lindmäe (pildil) ütles, et tuleohutusnõuete poolest saaks maapiirkonnas üsna suures osas elu seisma panna, kuid päästeamet ei ole karistamise peal väljas, vaid annab esmalt nõu lahenduste leidmiseks. Lindmäe sõnul kavatseb päästeamet kunagiste ühismajandite korterelamud terves maakonnas üle vaadata.

Praegu ollakse järjega Kärla alevikus, kus inspektorid Sulev Kallavus ja Margo Kubjas menetlevad samu asju, mis olid murekohaks Tahulas. Ootel on Leisi kant, kus päästjad on samuti juba esimese pilgu peale pannud.

Tõhus meede, mis ettekirjutuste heade soovituste eirajatele tavaliselt mõjub, on küttekolde kasutamise keeld jahedal ajal. Näiteks ühe Kuressaare elamu hoovil võis juba kolm päeva pärast päästjate ettekirjutust pottsepamaterjale näha.

“Tõsi, eelnevalt olime seal küttekolde kasutamise keelanud, aga kütta ju tuleb ja seepärast läks ka kiireks,” rääkis Lindmäe, kelle sõnul annab amet küttekolde asendamiseks alati mõistliku tähtaja.

Lindmäe sõnutsi saavad nad infot tuleohtlike majapidamiste kohta korstnapühkijatelt, kes on kohustatud sellist infot jagama, ja kodukülastustest. “Ükskõik mispidi me ohu leiame: kas koputab naaber või räägib sotsiaaltöötaja, siis on alati kõige parem, kui me leiame hea kokkuleppe ja asjad hakkavad arenema ilma ettekirjutusteta.”

Margus Lindmäe sõnul peavad inimesed saama ohutu elukeskkonna, mis paraku maksab raha. Mõistlik oleks küttesüsteemi muutmiseks projekt teha. Muidu võib juhtuda, et inimene kulutab hulga raha, ent asjad ei hakka omavahel klappima ja suitsuving on ikka toas, hoiatas Lindmäe.