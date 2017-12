Jõulueelne usutunnistus

“Igasuguseid uuringuid ja küsitlusi tehakse kasvavas tempos, kooskõlas elujärje üldise paranemisega,” kirjutab muusika- ja majandusharidusega saarlane Erki Aavik. “Selles puudub õigupoolest loogika, sest asju tuleks lähemalt uurida siis, kui asjad hästi ei ole – et põhjus välja uurida ja siis viga parandama asuda. Kui kõik on hästi, siis peaks laskma asjadel olla, ehk nii, nagu mitu inglaste vanasõna õpetavad, näiteks: ära süga, kui ei sügele!”



Muu hulgas uuriti hiljaaegu – oh, aeg läheb nii kiiresti, see oli ikka juba hea hulga aja eest –, kui usklikud me, eestimaalased, oleme. Taas selgus, et mitte kuigi usklikud. Kõige erutavam tulemus eestlastest eestimaalaste jaoks oli, et apostlik õigeusk on meie maal kõige populaarsem. Reformatsiooni 500-ndal aastal ei sobi meenutadagi, et luterlased ehk evangeelsed protestandid olid uuringu tulemuste põhjal vähemuses. Ega see ju tegelikult nii ka ei ole, kõik sõltub, mida ja millises sõnastuses ja kellelt küsida.

“Veneusulisemaid” maakondi



Aga Saaremaal poleks see mingi ime. Erinevate venestamisaktsioonide käigus jagatud maatükid, kampaaniakorras ehitatud õigeusu pühakojad ning mõni suure sisendusjõuga ja kadestamisväärse energiaga papp on teinud Saaremaast arvatavasti kõige “veneusulisema” maakonna Eestis. Või vähemalt maine poolest – “kuulu järgi”. Kuna see usu asi polnud kunagi päriselt selge – mis on õige ja mis võib pahandusi tuua –, oli nii mõneski peres ja suguvõsas kombeks perre sündinud lastele anda nimed vaheldumisi või vähemalt pooled nii ja pooled naa, ehk õigeusu ja luteri kirikule omased, ehk “vene” ja “saksa” nimed. Näiteks Andrei ja Vassili poistele ja Helmi ja Sirje tüdrukutele. Aleksander oli kindel valik – sobis mõlemale. Millegipärast pole Olga, mis ju ka mõlemasse kirikuraamatusse kõlbaks, Saaremaal eriti populaarne olnud.

Jõuludega on asi tänaseks keeruline. Kuna Vene õigeusu kirik kasutab Julianuse ehk nn vana kalendrit ning astronoomilistel põhjustel on nn uue ehk Gregoriuse kalendri parandus aastatel 1900–2100 13 päeva, siis algavad nn vene jõulud just siis, kui lääne kiriku jõulud kolmekuningapäevaga lõpevad.

Olgu meenutatud, et Eestis tegutseb õigeusukirik veel omakorda kahes jaos: Moskva patriarhaadi EÕK (vana kalendri kasutajad) ja Eesti apostlik õigeusu kirik, mis tegutseb Konstantinoopoli patriarhi võimkonnas.

Auriga platsi kuusemüüjad kuulutavad, et äri käib 24. kuupäevani, teisisõnu – õigeusklikele kuuski ei müüda. Ja ometigi on neid meie saarel kuulu järgi kõige rohkem! No-jaa, tegelikult peab ju suur osa õigeusus ristituid ja õigeusu kogudustesse kuuluvaid kaasmaalasi jõulupühi ikka luterlaste ja katoliiklaste ja teiste lääne­kristlastega samal ajal. Mõned käivad kirikus teenistusel ka jaanuaris. Ning hoiavad kuuske kauem toas.

Pidagem jõule kaks korda



Muide, sellele religiooniuuringule järgnenud erutuse vaibudes kuulsime ja lugesime asjaosaliste erinevaid tähelepanekuid. Nii näiteks korraldas Tartu ülikooli usuteaduskond konverentsi “Elust, usust ja usuelust 2010”, millel teatati (!), et “eestlaste usklikkus on viimaste aastatega kahanenud” ja olevat “välja tulnud”, et “usklike ja mitteusklike inimeste moraal ning väärtushinnangud palju teineteisest ei erine”.

No tule taevas appi! XXI sajandil peaks usklike (?) moraal ja väärtused olema teistest erinevad?! Ja kindlasti ju kõrgemad ja paremad! Kuigi Tartu ülikooli rektor on juba teist raksu geoloog (Volli Kalm), kelle teadus tegeleb ju ka üldjuhul mitme miljoni aasta vanuste asjadega, peaks ta seal ülikooli usuteaduskonnas kolleegide tähelepanu tegelikule igapäevaelule juhtima – selle taustal paistaks isegi praktiline usuteadus usaldusväärsem.

Igapäevastele inimestele on aga järgmine soovitus: head põhjust ei tasu raisata ja õhtumaistele rahvastele uskumisest sõltumata omaseks saanud jõuluid pidagemgi kaks korda: nii siis, kui oma pere traditsioonid ette näevad, ning teist (või siis esimest) korda koos oma heade naabrite ja sõpradega, kelle peres on teistsugused kombed. Eks aitab seegi üht meie väikese kogukonna kujutletavat lõhet kokku kasvatada.