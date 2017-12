JUHTKIRI: Laskem lastel uskuda

“Tegelikult ei ole mingeid päkapikke ega jõuluvana olemas!” See lause sõbralt, lasteaia- või klassikaaslaselt, eriti aga vanematelt võib päkapiku- ja jõulumehe-usku lapse maailmapilti lüüa arvestatava mõra.

Mismoodi ei ole olemas – kes siis mulle igal hommikul sussi sisse maiustusi toob? Ja mis nime kannab siis see valge habemega taat, kes kuuse juures istub ja kotist kingitusi välja võtab? Kas see kõik polegi tõsi? Aga jõuluvana ja päkapikud peavad ju olemas olema – nii palju inimesi ei saa ometi uskuda sellesse, mida pole olemas!

Kui laps vanematelt aru pärima tuleb, võib selgitamine olla paras pähkel. See, kuidas ja mida lapsele öelda, oleneb olukorrast ja muidugi lapsest. Kindlasti ei tohiks lapselt ära võtta usku imelisse jõuluaega. Sest kes usub, nende jaoks on jõuluvana ja päkapikud olemas. Olgu see uskuja laps või täiskasvanu.