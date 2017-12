Maavalitsus tänas koostööpartnereid (GALERII)

Viimaseid päevi maavanema ülesandeid täitev maasekretär Jaan Leivategija ütles eile tänusõnu ja andis üle mälestusesemed maavalitsuse koostööpartneritele.





Kohale olid kutsutud riigiaparaadi ja mitmete organisatsioonide esindajad, kellest Leivategija tõstis esile vabatahtlikke, kelle tegevusest on aastatega saanud meie igapäevaelu lahutamatu koostisosa.

Leivategija märkis, et maavalitsus sai tänavu saja-aastaseks, mis on ilus arv ka ühe ametkonna tegevuse lõpetamiseks. Ta lisas, et viimased paarkümmend aasta täitis maavalitsus kahetist rolli – ühelt poolt oli nagu keskvalitsuse käepikendus maakonnas, kohapealt vaadates aga nagu organisatsioon, mis seisis maakonna arendamise eest.

Uus omavalitsus võtab paljuski maavalitsuse senise rolli üle.

“Ma saan aru, et praegu käib hirmus mäsu, et uus omavalitsus komplekteerida, ja siis tuleb see periood, kus ta peab ilusasti toimima hakkama. Siin on ilmselt teie kõigi kaasabi vaja,” kutsus Jaan Leivategija Saaremaa valla käimalükkamisele õlga alla panema.

Maavalitsuse oma töötajate lõpuüritus peetakse 29. detsembril.