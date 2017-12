Lapsepõlvest saati kalal käinud Genneth Linnul õnnestus sel teisipäeval Pöide kandist Muraja külast merele minnes kätte saada enam kui pooleteisekilone ahven.

Lind ütles Saarte Häälele, et püüdis kala nakkevõrguga ja täpsem püügikoht oli Kõllupõhi. Tavalise ahvena kaal on tema andmeil 250 g. “Olen kindel, et tegu on rekordkalaga,” märkis Lind. “Selline ahvenas on meie merest püütuna erakordne.” Pikkust oli Linnu võrku jäänud ahvenal ligi pool meetrit ja tegemist oli kena kereka isendiga.

“Ahven on röövkala, ta on ahne iseloomuga ja õgib kõike, mis kätte saab,” rääkis kalamees. Ta lisas, et viimastel aastatel on meie vetesse ümarmudilat nii palju siginenud, et ahvenatel on süüa meeletutes kogustes.

Kõnealune ahven polnud Genneth Linnu jaoks sugugi esimene suur kala. Läinud suvel õnnestus tal püüda enam kui 10-kilone haug.