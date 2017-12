Saaremaal elab alla tuhande välispäritolu inimese

Statistikaameti andmeil oli Saare maakonna rahvastikust tänavu 1. jaanuari seisuga vaid 874 inimest välispäritolu.



Lõviosa maakonna elanikest ehk 32 387 inimest oli põlisrahvastik – Eestis alaliselt elavad inimesed, kelle vähemalt üks vanem ja vähemalt üks vanavanem on sündinud Eestis.

Välispäritolu elanikest 526 olid esimese põlvkonna esindajad – ehk nad ise ja nende vanemad on sündinud välismaal. Teise põlvkonna esindajaid, kes ise on ilmale tulnud Eestis, aga kelle vanemad on sündinud välismaal, oli 175.

Kolmanda põlvkonna esindajaid, kelle vanematest vähemalt üks on sündinud Eestis, aga kõik vanavanemad välismaal, elas Saare maakonnas 173.

Kõige rohkem oli 65–69-aastaseid välispäritolu inimesi (120), kõige vähem aga kuni nelja-aastasi lapsi – kolm. 85-aastaste ja vanemate inimeste seas oli välispäritolu inimesi 18.

Välispäritolu elanikest 454 olid mehed ja 420 naised.

46 inimese põlisus oli teadmata.

Kokku elas maakonnas 33 307 inimest. Naisi oli meestest üle poole tuhande rohkem. Mehi oli 16 378, naisi aga 16 929.

Statistikaameti andmeil elas Eestis tänavu 1. jaanuari seisuga 1 315 635 inimest, kellest 956 956 olid põlisrahvastiku esindajad ja 355 541 välispäritolu.