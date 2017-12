Salme eakad lustisid ja tutvusid isioma raamatuga

Eilsel Salme valla eakate jõulupeol tutvustas Tammeougu Mari (Mari Lepik) pärast taidlejate etteasteid “sörulaste isioma” raamatut, “Sörulaste aabitsat”, mille koostamise idee käidi välja juba üheksa aastat tagasi. Kaua tehtud ja kaunikene on see värvitrükis raamat küll.





Kõik sõrulased, kes selle eile kätte võtsid ja sirvisid, kiitsid tegijaid, nii koostajaid kui ka autoreid.

“Anseküla kihelkonda on siin raamatus mitu korda ära mainitud. Kõik lood on vahvad. Need köidavad meid,” hindas Maie Väljaäär Üüdibe külast.

Luule Rajaveer Lassi külast oli samuti vaimustuses, öeldes, et sõrulased on maha saanud ühe suure asjaga, on ju aabitsaraamatus juttu nii ajaloost, pärandkultuurist kui ka sõrve keelest ja muust.

“Täna on see raamat esimest korda inimeste käes. Meite aabitsa jaoks on tööd teinud ligi 70 inimest. Põhimeeskonnas oli meid kolm, peale minu veel Vesikonna Katrina ja Jaagutooma Merle. Raamatus on 250 lehekülge. Kui palju on lugusid ja pilte, seda ei oskagi öelda,” rääkis Mari Lepik.

Saaremaa valla poolt tervitas pensionäre sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe. Salme rahvamaja tantsurühma Meelespea naised esitasid publikule kolm tantsu. Rühma liikmete hulgas on naisi, kes on vapralt tantsinud Meelespea loomisest saati, 1986. aastast siiani, seega 31 aastat.

Väikese eeskavaga esinesid oma vanaemadele, -isadele Salme põhikooli õpilased. Jõuluvana käis kingitusi jagamas. Päevajuht Meelis Juhandi Tehumardilt tundis heameelt omakandi vitaalsetest memmedest ja taatidest, kes vaatamata eale ühiskondlikus elus aktiivselt kaasa löövad.