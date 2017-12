SEB loobus Kuressaares oma viiendast automaadist

Pank otsustas, et uue koha otsingud Tooma kaupluse juures asunud SEB sularahaautomaadile lõpetatakse. Uut kohta oli lihtsalt liialt keeruline leida ja seega jäädi nüüd olukorda jälgima.



Panga kommunikatsioonijuht Julia Piilmann tõdes, et sularahaautomaadid on oluline ja tundlik teema, mistõttu suhtuvad nad igasugusesse tagasisidesse suure tähelepanu ja hoolega.

Tooma kaupluse automaadi sulgemise järel on neil Kuressaares neli automaati: Auriga keskuses Tallinna 88, Raekoja 1, Torni 1 ja Tallinna tn 64. Kõik automaadid, välja arvatud Auriga keskuse oma, töötavad ööpäevaringselt. “Juhul kui näeme, et neli automaati ei suuda täita saarlaste ja Saaremaa külaliste vajadusi, siis vaatame oma automaatide võrgustiku Saaremaal üle,” kinnitas Piilmann.

Ta vabandas juba ette SEB klientide ees võimalike ebamugavuste pärast.