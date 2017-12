Valjala vabatahtlikud said Scania päästeauto

Valjala vabatahtlik päästekomando vahetas oma senise tuletõrjeauto GAZ 53 uuema ja kaasaegsema Scania vastu.





1982. aasta Scania saadi sisekaitseakadeemia päästekolledži Väike-Maarjas asuvast päästekoolist. Valjala vabatahtliku päästekomando pealik Allain Sivous ütles, et kuna päästeamet hakkas oma senist autoparki vahetama uuemate vastu, siis tehti avaldus ka endale uuema päästeauto saamiseks. “Meie üks pluss oli see, et anname oma vana GAZ 53 Torgu meestele, kellele see ka väga ära kulub,” lausus ta.

Allain Sivouse sõnul on Scanial kohti, mis on vaja üle käia ja korda teha, aga üldiselt on auto stardivalmis. “Pump on uuem ja ka mõned asjad on teistmoodi, kui mehed on harjunud, aga töötamine peaks olema lihtsam,” märkis ta. “Kõik mehed peavad selle asja enda jaoks siiski kindlasti üle käima, õnnetusse ikka õppima ei lähe. See hüpe on tegelikult päris suur. Kui eelmise autoga saime väljakutsele sõita ainult kahe mehega, siis nüüd viiega. Meil on mehed olemas, kohustus on sõita välja kahe mehega, aga ülejäänud, kes saavad tulla, on boonuseks.”

Olenevalt väljasõidu astmest on Valjala komando hoole all 25 km raadiusesse jääv piirkond. Kui aga õnnetus on mujal suurem, tuleb appi minna. Päästekomandol on valmimas ka garaaž ja uued olmeruumid.