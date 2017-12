Valla ja politsei võimetus viis ühe Valjala kortermajaelanikud mõne kuu eest omakohtuni: haisu- ja kolatekitajast naabri korteriuks löödi ise vineeriga kinni. Nüüd on nn omakohtu ohver tõsiseks probleemiks keset Kuressaaret, kus mees järjepanu tuleohtlikke olukordi tekitab.





Umbes kuu aja eest tabas Saarte Hääl Arkadi Novikovi Tallinna tn 38 asuva elaniketa puumaja juurest, kuhu ta oli endale pesa teinud. Ta väitis, et valvab maja kahtlase kontingendi eest, kes olid seal sügise hakul põlengu tekitanud. Ehkki nii päästeamet kui ka politsei on Arkadit sealt korduvalt minema ajanud, oli ta üleeile taas platsis.

Lubas sõprade juurde minna



Kui päästemeeskond majja sisenes, sussutas Arkadi katkises koldes tuld ja põletas küünlaid. Päästjate sõnul oli mehe jutt ebaselge ning ta anti tervisekontrolliks kiirabile üle.

Nõnda jäi päästjatel üle küünlad ja tuli kustutada ning hoone uks taas kinni lüüa. Arkadi lubas aga minna sõprade juurde.

Päästjate andmeil olid maja omaniku, Leedu kaubandusketi Maxima esindajad taganud, et uksed ja aknad oleksid kinni, nagu vaja. Ometi oli Novikov leidnud võimaluse majja pääseda.

Saaremaa päästekomando juhi Margus Lindmäe sõnul on neil nii Tallinna tn 38 maja kui ka Arkadi Novikoviga mitmeid varasemaid kokkupuuteid olnud. Päästjad on siis asjale punkti pannud, palunud mehel lahkuda ning sulgenud sissepääsud taas.

Lindmäe sõnul soovitasid nad Novikovile järjekordselt sotsiaalpinnale suunduda. “Olen rääkinud ka sotsiaalpinna valdajaga ja nad on valmis selle inimese sinna vastu võtma. Aga tema sinna minna ei taha,” kõneles päästekomando juht, kes on isiklikult üritanud meest sotsiaalmajja juhatada ja selgitanud talle, mis tingimustel seal olla saab.

Et seni pole jutust abi olnud, püüab Lindmäe edaspidi olukorda lahendada omavalitsuse abiga. “Selle inimesega on varem ka üks teine omavalitsus tegelenud, aga tema ei ole tahtnud kuulda ega näha, et keegi talle abi pakub. Oma meelest ta saab ise hakkama.”

Tulles tagasi Novikovi käsutuses olnud korteri juurde Valjalas, kus majarahval tast villand sai, siis puudub seal Margus Lindmäe sõnul korralik kütmisvõimalus. Seega seal ta talvel elada ei saa.

“Ja ega ta taha päriselt ka selle maja reeglite järgi elada, kuid samas ei meeldi talle ka sotsiaalmaja reeglid. Ta tahab oma reeglite järgi elada,” lausus Lindmäe.

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi möönis samuti, et nii politsei kui ka pääste on käinud Tallinna tänava maja pisteliselt kontrollimas ja paar korda on kõnealune mees taas selles majas viibinud.

Tulgu tehku eluruumitaotlus



Politsei on majaomanikku Juhandi kinnitusel ohtlikust olukorrast teavitanud ja politseile teadaolevalt tegelevatki omanik maja lammutusloa saamisega. Maximalt eile kommentaari saada ei õnnestunud.

Kuressaare linna, nüüdse Saaremaa vallavalitsuse juhid on olukorrast teadlikud. Järelevalve ja kriisireguleerimise spetsialisti Karel Kooviski sõnul on kinnistul hoiatussildid, mis keelavad seal viibimise. Samuti on hoone uksed olnud siiani suletud.

Mis puutub aga Arkadi Novikovi, siis abivallavanem Kairit Lindmäe sõnul on meest teavitatud, et uuest aastast, kui Saaremaa vallavalitsus ametiasutusena tööd alustab, saab ta tulla ja esitada eluruumitaotluse. “Seejärel saame talle pakkuda eluruumi meie sotsiaalpindadel,” kinnitas Lindmäe.